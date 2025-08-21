Heta känslor efter grov utvisning – ”Spårar fullständigt"

Som så många gånger förr har lokalbollen lockat fram de djupaste delarna i det mänskliga känsloregistret ikväll. Ankarsrums tränare Oscar Ingström blev rejält irriterad efter en felaktig varning och det hela slutade med att han åkte på en grov utvisning. – Jag kör en omväg med bilen nu, jag har inte lugnat ned mig än, säger han.

Det var i början av den andra halvleken som publiken bakom Ingström reagerade på ett domslut. Domaren trodde, enligt Ingströms utsago, att det var Ingström som skrek de mindre väl valda orden och gav honom gult kort.

Efter matchen gick åskådaren i fråga fram till domaren och berättade att det var han som skrek och en hetsig diskussion uppstod. Den slutade med att Ingström kallade domaren för ”jävla tomte” och åkte på en grov utvisning.

– Det är fruktansvärt, jag har inte lugnat ned mig än. De fina domarna vi hade idag ska rapporterna mig för grov utvisning. Publiken skriker och domaren vänder sig mot mig och ger mig gult kort och sedan spårar det fullständigt. Domaren trodde att det var jag som skrek. Han såg mig inte, han hörde mig inte och till slut kallade jag honom för tomte… Jag är fruktansvärt irriterad. Jag är känd för att inte klaga på domare och är så uppe i varv att jag mår dåligt.

Du sa inget värre än tomte?

– Jag kanske sa jävla tomte. Det kan jag stå för. Man kan erkänna att det blir fel och makulera ett gult kort. Han kan komma fram och säga att han hörde fel. Det var sju gula kort i matchen med så jag vet inte vad det var för maktdemonstration idag. Det var hårda tag och alla spelare köpte det. Det var inte irriterat och en väldigt bra division sex-match.

Vad händer nu?

– Jag blir säkert avstängd en match och det kan bli böter också. De kommer skicka in en skrivelse och jag kommer skicka in en egen.

"Säsongens bästa insats"

Spelet var Ingström mer nöjd med, trots 0-2 mot BOIF. Båda målen gjordes av bortalagets ess Anton Johansson.

– Vi gör säsongens bästa insats och har två i virket innan 0-1 som de nickar in stolpe in. Det är ganska talande för hela säsongen. BOIF spelade mest långa bollar och försökte vinna andrabollar, när vi fick ned bollen på backen hade vi mest spel. Tyvärr var det mycket fokus på domarna. Jag vill ge beröm till hela laget, alla står upp för Ankarsrum och jag är stolt.

BOIF:s Patrik Wirengård var mycket nöjd över de tre poängen.

– Det var en tuff match, Ankarsrum borta är lurigt, men en jätteskön seger. Fint att hålla nollan, vi har en väldigt bra målvakt och var måna om att han skulle få en bra match. Vi pissade lite på honom förra matchen. Nu fokuserade vi på försvarsspelet och vi vet att vi har målfarliga spelare framåt, säger han.

Uppfattade du något av tjafset med domaren?

– Nej, det var lite känslor, han fick ett kort som han inte tyckte att han skulle ha och var det så var det olyckligt. Det är inte alls orimligt om det var publiken som skrek, jag förstår att det inte är jättekul som tränare att bli beskylld, men jag har inget att säga om domarna så.

I BOIF plussas tvåmålsskytten Anton Johansson och målvakten Sverker Johansson.

Fotnot: Vi har sökt domarna utan resultat.

Tabellen finns här.