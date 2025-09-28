Lagkaptenen bröt näsan – åkte direkt till sjukhuset

Jumbon Rumskulla och nästjumbon Ankarsrum spelade 1-1 i säsongens sista match. AIS-tränaren Oscar Ingström var inte jätteimpad av spelet. – Det är skönt att det är över. Det var en bedrövlig match, en av de sämsta division sex-matcherna jag sett i mitt liv. Tabellen speglar det här rakt av, säger han.

Vilmer Krantz gav AIS ledningen efter en kvart. Nästa mål lät vänta på sig. Devin Dzaferi hittade en kvittering med kvarten kvar. En stund före kvitteringen bröt Ankarsrums Jesper Skälhammar näsan.

– Det var två sämre lag. Vi hade lite vassare chanser och hade inte vår mittback brutit näsbenet hade vi nog hållit nollan. Han kunde ta sig till sjukhuset på egen hand. Vi släppte in ett i 89:e och det är inget Rumskulla behöver skämmas över.

Vad tycker du om säsongen som helhet?

– Förra året hade vi samma målsättning som i år, att hålla ihop truppen hela året. Då tog vi fler poäng, men vi hade svårt att få ihop folk. Idag åker jag till Rumskulla i en meningslös match och har med mig 17 man. Det säger något om att grabbarna vill spela fotboll tillsammans. Klart att jag hade önskat att träningsnärvaro och kvalitén varit högre. Man är missnöjd, men vi har nog inte varit värda så många fler poäng.

Ingström är klar för ännu en säsong i klubben.

– Jag skrev på för ett år till. Jag hoppas vi kan få ihop ett lag och vi kommer kunna erbjuda spelare utifrån reseersättning och skobidrag. Det är många variabler och Västerviks frimånad är lika sjuk som corona. Idag vet jag inte om jag har ett lag i januari, men det är en rolig förening att jobba i. Jag vill ge beröm till hela Ankarsrum som alltid kommer med ett lag utan att jag behöver jaga ihjäl mig.

”Då blir jag knäpp”

Thomas Eriksson i Rumskulla tycker att första säsongen på många år varit ansträngande.

– Det var en godkänd avslutning och 1-1 var positivt att få med sig. Det var ganska jämn tillställning, de hade väl någon mer chans. På ett sätt var det väntat att det gått som det gått, men vi har åkt på några dundersmällar. Det var ett prövoår och vi hade inte räknat med några större framgångar. Vi har säkert använt 30 spelare totalt.

Blir det ett lag nästa år?

– Det vet jag inte, vi måste ha ett möte och diskutera. Vi måste ha in fler spelare. Jag håller inte på likadant ett år till. Då blir jag knäpp. Det har varit väldigt mycket.

Albin Adolfsson och Arvid Christensson plussas i Rumskulla.