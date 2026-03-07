Tuna tog trygg seger i Ströms debut: "Öga för idrott"

IFK Tuna besegrade Bockara GoIF med 3–1 i dagens Toyota Cup-möte. Glädjande för Tunas del är att Pelle Ström gjorde debut och svarade för en bra insats.

Tuna vann med 3–1 efter att ha varit i ledning med 2–0 i halvtid. Victor Gustavsson och Nimrod Kibrom gjorde 1–0 och 2–0 i första halvlek. Walid Hassan sköt 3–1 med tre minuter kvar av ordinarie tid.

– Vi gjorde det vi skulle. Vi hade en trupp med oss i dag som vi inte kan gnälla på. Vi försökte vara bollförande och spela boll och gjorde det rätt bra. Vi ledde med 2–0 och blev ganska bekväma. Första halvlek är jättebra och vi hittar mycket kombinationer. Vi kommer inte riktigt till lägena vi önskar, men vi är lite för dåligt tränade för att spela på det sättet som vi vill, men intentionerna fanns där och vi försökte. Vi hade mycket tid på oss och ska inte dra för stora växlar mot motståndet. Vi försökte göra det vi skulle och det är jag nöjd med, säger Oskar Eriksson.

Nimrod Kibrom och Ahmed Ibrahim var bäst i Tuna. Tidigare Vimmerby Hockey-spelaren Pelle Ström gjorde derbut och tog plats bredvid Oskar Eriksson i mittförsvaret.

– Han spelade stabilt och försökte spela enkelt. Han är följsam och det syns att han har öga för idrott. Han har en förvånansvärt bra passningsfot så han ser trevlig ut.