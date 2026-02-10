Förbundets förslag gick igenom efter jämna omröstningar

IK Vistas önskan om att slippa resor till vårt område gick inte igenom när seriernas fastställdes i söndags. Foto: Ossian Mathiasson

Fotbollsserierna för division 3–5 på damsidan och division 4–6 på herrsidan fastställdes efter jämna omröstningar på söndagens representantskapsmöte.

Vår tidning har på sistone har rapporterat om alternativa serieförslag som fotbollsföreningar i Småland har skickat in. Jönköping Torpa BK, IK Vista, Ekhagens IF, de tre Jönköpingslagen som ritades in i den norra division 4-serien, la fram motförslag med annan serieindelning för att komma bort från division 4 norra.

Vista petade in sig själva, Jönköping Torpa och Ekhagen i division 4 nordvästra och flyttade över Sävsjö FF, Malmbäcks IF och Waggeryds IK till division 4 norra. Motförslaget från Jönköping Torpa och Ekhagen påminde på det stora hela om Vista förslag med enda skillnaden att de placerade Vista i norra serien och lät Waggeryd vara kvar i den nordvästra serien.

På söndagens representantskapsmöte var det Jönköping Torpa och Ekhagens förslag som gick vidare och ställdes mot tävlingskommitténs förslag.

– Det blir ett förslag som ställs mot styrelsens förslag. Styrelsens förslag vann knappt, 32–30 i division 4-omröstningen, säger Mats Larlind och fortsätter:

– Jönköping Torpa lämnade IK Vista ensamma kvar i division 4 norra, vilket hade gjort att de hade fått åka ännu längre med resorna till Malmbäck och Sävsjö. Är det en lång resa så är det ändå bättre att det är tre lag i stan, det är så tävlingskommittén har tänkt från början. Tittar man på resetiden med Sävsjö-Västervik kontra Jönköping-Västervik är det bara skillnader på några minuter. Det är lite kortare i antal mil, men i tid skiljer det inte många minuter.

Det betyder att Jönköping Torpa, Ekhagen och Vista kommer ta plats i den norra division 4-serien.

"Lite tur att det blev så"

I division 5 ställdes ett förslag från Stensjöns IF och Vrigstads IF mot styrelsens förslag. De hade för avsikt att skapa en Höglandsindelad division 5-serie, vilket hade inneburit att Höreda GIF flyttats till division 5 norra och Lenhovda IF till division 5 nordöstra.

– I och med att Västerviks FF försvann från nordöstra serien tyckte tävlingskommittén att Höreda var närmast och passade bäst in i nordöstra serien. Höglandslagen hade lämnat ett motförslag om att skicka upp Lenhovda IF till den nordöstra serien. Det blev 21–20 till styrelsens förslag. Vi tycker att det är lite tur att det blev så.

Höreda blir precis som liggande förslag kvar i division 5 nordöstra, en serie med lag från Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommun, och Höglandslagen placeras ut i olika serier.

Vad har ni mötts av för reaktioner efter mötet?

– Det har varit hyfsat lugnt. Jönköping Torpa undrade väl mest varför det blev så. Här fick man möjlighet att samla ihop röster och rösta och så här tajt har det aldrig varit tidigare vad jag minns på något representantskapsmöte.

Nu ska Smålands Fotbollförbund göra iordning serielottningar i divisionsserierna.

– Egentligen skulle seriernas spelscheman vara ute denna vecka, men nu har det blivit en veckas förskjutning. Alla A-lagsserier ska vara lottade och klara absolut senast nästa vecka.