Stejdahl på väg tillbaka – utesluter spel i premiären

Vimmerby IF:s nyckelspelare Oskar Stejdahl är på väg tillbaka i spel efter nyckelbensbrottet, men han utesluter spel i seriepremiären mot Mariebo IK den 12 april. Foto: Ossian Mathiasson

Oskar Stejdahl är på väg tillbaka i spel efter nyckelbensbrottet han ådrog sig i samband med en innebandymatch. Klart är att det blir inget spel i Vimmerby IF:s seriepremiär mot Mariebo IK om två veckor. – Nej, det kommer inte gå, säger han.

Det var i slutet av februari som Vimmerby IF:s nyckelspelare Oskar Stejdahl ställde upp och spelade en innebandymatch för moderklubben HM IS och ådrog sig en skada på nyckelbenet efter en axel mot axel-duell.

– En spelare i motståndarlaget sprang emot mig. Han satte axeln klockrent på min axel och jag var tvungen att sätta emot. Man tänker att man är tvungen att sätta emot, men jag kanske inte skulle ha gjort det utan jag kanske bara skulle ha tagit smällen och så hade det kanske inte varit någonting, säger Oskar Stejdahl.

"Första natten sov jag väl en timme"

Tacklingen renderade i att Oskar Stejdahl tilldömdes ett frislag och han stannade kvar på planen och fattade att något var fel när han slog till bollen.

– Först kände jag ingenting utan det kändes som en axel mot axel. Jag la upp bollen och tänkte skjuta. Då var det en annan spelare i laget som sköt och när jag skulle springa och byta fick motståndarlaget tag i bollen. Jag stannade kvar på planen, fick bollen, slog en passning och kände ”det där gjorde ont”, säger Oskar Stejdahl.

Han fick på sjukhuset reda på att nyckelbenet ligger rätt för att kunna läka.

– Jag kollade om jag skulle behöva operera eller inte, men det behövde jag inte för att det låg så fint. Mitt nyckelben hade gått av, tryckts bakåt och lagt sig så fint mot varandra. Smärtan jag hade de första dagarna var hemsk. Första natten sov jag väl en timme. Jag minns att jag försökte sova sittande genom att ha ryggen mot sängväggen med hjälp av kuddar.

Rehabiliteringen flyter på som planerat.

– Det är väl inte helt hundra än, men det är på god väg. Läkaren hade en prognos på sex-åtta veckor för att frakturen skulle vara läkt. Om två veckor har det gått sex veckor och då ska jag in på kontroll igen. Jag var på kontroll efter två veckor och då låg det jättefint.

Inget spel i premiären

Oskar Stejdahl finns under tiden med på VIF:s träningspass på Arena Ceos.

– Jag gör så gott jag kan på träningarna, försöker röra på mig, springer och är med på passningsövningarna. Jag är inte med i matchspel som innebär dueller.

Oskar Stejdahl utesluter spel i seriepremiären mot Mariebo IK söndagen den 12 april.

– Jag kan redan nu säga att det inte går. Det blir inget spel i premiären. Ser man till läkningstiden på frakturen är det sex veckor, vilket är seriepremiärsveckan. Det kommer behövas ytterligare tid innan jag kan gå in i närkamper.

När tror du att det kan bli spel igen?

– Jag hoppas innan april är slut. Visst kan jag kanske gå på efter sex veckor, men det känns dumt att gå på och sedan blir det någon skit som gör att jag missar 15 matcher. Jag kommer inte stressa fram någonting.

"Sett jäkligt bra ut på försäsongen"

Stejdahl hade under förra säsongen problem med en fotskada som han nu är kvitt.

– Jag drog ledbandet i foten i fjol. Foten hade precis blivit bra när jag ådrog mig den här skadan. Den har fått lite extravila nu så det kan jag inte skylla på när jag kommer tillbaka.

Stejdahl följde VIF:s träningsmatch mot IFK Västervik från sidlinjen i lördags.

– Jag tycker att det har sett jäkligt bra ut på försäsongen. Det är klart att det finns saker att förbättra, men vi har haft en tuff träningsvecka och det tycker jag syntes med trötta ben i dag (läs i lördags). Det har varit slarvigt och halvdant, men jag tror att det kan bli bra.