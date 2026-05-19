Reserven kritisk efter derbyt: "Synd att man ska behöva krascha"

Tomas H Jonasson och Jacob Thorssell hamnade i en situation i det åttonde heatet. Dackeföraren är besviken över att det inte ledde till någon åtgärd. – Det är synd att man ska behöva krascha för att domaren ska inse vad som händer, säger han.

I det åttonde heatet, när Dackarna ledde med 22-20 inför, hamnade Tomas H Jonasson och Jacob Thorssell i en situation. Båda höll sig kvar på sina cyklar och fullföljde heatet, men Jonasson nollade och Västervik utjämnade till 24-24.

Det skulle visa sig bli ett viktigt läge i matchen när Thorssell tog enpoängaren.

– Han kör in i mig. Hade jag inte hållit mig på hjulen blir han utesluten. Jag höll ju på att snurra runt och det är synd att man ska behöva krascha för att domaren ska inse vad som händer, säger Tomas H Jonasson.

Ångrar du att du inte gick omkull?

– Nej. Jag lägger mig inte i onödan. Åker jag omkull åker jag omkull. Men tydligen funkar det så i den här sporten – man måste åka omkull när man blir påkörd.

Borde han ha blivit utesluten ändå, tycker du?

– Han kom bara rätt in i mig, så en tillsägelse i alla fall.

"Var överens"

Dackarnas reserver Thomas H Jonasson och Avon van Dyck vann den på förhand så viktiga reservkampen med 9-6. Avon van Dyck tog 3+2 och Thomas H Jonasson 6+1.

– Hur sur förlusten än är så gjorde vi ett bra jobb. Vi jobbade verkligen som ett lag i depån och det går inte att säga något annat än att det är en annorlunda bana nu. Även om det är en liten skillnad, så gör den lilla skillnaden just skillnad, helt klart.

Du och Avon vinner er kamp?

– Avon och jag pratade om det och var överens om att vi gjorde det vi skulle från reservsidan. Vi ska vara nöjda med det, men det fattas ändå två poäng i slutändan.

Hur ser du på er start annars?

– Det är så nytt för alla det här. För Morgan, för oss förare och för alla. Men vi trivs bra ihop och vi har en skön känsla varje match. Det är goa gubbar, bra ledning och en högre nivå både på laget och klubben. Vi är på väg mot något stort.