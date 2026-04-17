Stormatch av sargat Tuna – var sju man strax innan matchstart

Trots att man endast hade sju man 20 minuter innan matchstart och tio man när den drog igång, lyckades IFK Tuna knipa säsongens första poäng i fotbollsfemman. Kvällens bortamatch mot Fårbo slutade mållös.

IFK Tuna fick en tung start på division 5-säsongen när man förlorade den gånga helgens premiär mot HM IS med 3-2.

I kväll ställdes man mot hårt betrodda Fårbo FF, som eliminerade Målilla med 3-0 i premiären. Efter en stark insats lyckades Tuna få med sig en poäng hem.

Den mållösa matchen var en rejäl prövning för Tuna. 20 minuter innan matchstart hade man bara sju spelare på plats, ytterligare tre hann ansluta innan domaren blåste i gång tillställningen och efter 25 minuter anslöt ytterligare två man så man åtminstone hade fullt lag och en avbytare.

Vikarien glänste i målet

– Vi var minuter från att lämna walkover men lyckades knipa en poäng mot ett bra motstånd. Det kan man inte vara annat än nöjd med, säger IFK Tunas tränare Oskar Eriksson.

– Absolut är det en stark poäng. Med våra tio man lurade vi in dem i en fälla där de trodde att de skulle kunna spela ut oss, men vi låg tajt på mitten och var faktiskt inte långt ifrån att fälla dem. Vi hade ett gäng chanser och kunde ha avgjort. Självklart kan vi inte fortsätta att ha det så här, men samtidigt kan vi ta med oss mycket från den här matchen och den defensiva insats vi gör, säger Oskar Eriksson.

Bäst i laget var vikarierande målvakten Johan Carlsson, som svarade för flera vassa räddningar. Plus också till Pelle Ström och Ahmed Ibrahim för ett jättejobb på mitten.

Här hittar du den aktuella tabellen.