Han har redan blivit årets ledare inom svensk hockey. Nu får Pelle Johansson också utmärkelsen Årets Vimmerbybo.

Under kvällens Vimmerbygala haglar priserna. Ett av de priser som många lägger stor vikt vid är det som Årets Vimmerbybo. I juryn sitter Christian Ingemarsson, Marcus Hamlin och Linda Carlsson.

Bland annat berättade Christian Ingemarsson att pristagaren har stark lokal förankring och att man satt Vimmerby på kartan, långt utanför kommungränsen.

– Man har byggt något som präglas av gemenskap och framtidstro och skapar ett stort engagemang i hela kommunen, sa Ingemarsson bland annat och lyfte att man tagit föreningen rakt in i historieböckerna.

Hans andra fina pris

Därefter avslöjades det att Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson är Årets Vimmerbybo 2025.

– Den såg man inte framför sig, säger Pelle Johansson på scenen.

Det här är inte första gången Pelle Johansson får ta emot ett fint pris. Efter bragden, när Vimmerby Hockey tog klivet upp i Hockeyallsvenskan, utsågs sportchefen till Årets Ledare i svensk ishockey i maj 2024.

– Först förstod jag kanske inte vidden på priset riktigt. Jag förstår nu att det är ganska stort liksom. Sjukt stolt är jag över det här, berättade Pelle Johansson den gången.

– Det blir ganska speciellt i en lagidrott att få ett individuellt pris. Jag brinner för lokalidrotten, det är där det bottnar sig. Någonstans bottnar det för mig i det lokala och jag brinner för i mitt fall Vimmerby, säger han den här gången.

Annons:

"Med små medel jobbar vi hårt"

Pelle Johansson tillträdde som sportchef för Vimmerby Hockey inför säsongen 2022/2023. Vad Vimmerby Hockey betyder för Vimmerby tyckte han att andra var mer lämpliga att svara på.

– Men vi sätter Vimmerby på kartan. Med små medel jobbar vi hårt.

Truppbygget ville han inte kommentera så ingående när Fredrik Thalin frågade.

– Det ser bra ut, vi ligger långt fram.