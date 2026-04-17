17 april 2026
Uppgifter: Vimmerby Hockey värvar SHL-meriterad forward

Hannes Hellberg har representerat Leksand i SHL och ska enligt uppgifter vara klar för Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 17 april 2026 11.51

Vimmerby Hockey ska ha gjort klart med en forwardsförstärkning. Det rör sig om förre Nybro-spelaren Hannes Hellberg med meriter från såväl SHL som Hockeyallsvenskan, uppger Expressen.

Som 19-åring svarade Hannes Hellberg för 25 poäng på 49 matcher för Västerås i Hockeyallsvenskan, dit han var utlånad från Leksand. Året efter gick det tungt i SHL och han lånades ut på nytt.

Förra säsongen representerade han både Almtuna och Västerås i Hockeyallsvenskan och svarade för totalt 26 poäng.

Nu uppger Expressen att 21-åringen har skrivit på för Vimmerby Hockey. Där återförenas han med tränaren Eric Karlsson som hade Hannes Hellberg i Västerås.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

