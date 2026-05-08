FBSK-målvakten om otäcka skadan: "Knäskålen låg för högt upp"

Robert Nilsson drabbades av en otäck skada mot IF Ariel och riskerar att bli borta en längre tid,. Foto: Arkivbild

FBSK-målvakten Robert Nilsson skulle bara fånga en boll i matchen mot Ariel. Sekunden senare låg han på marken i stark smärta med böjt högerben och knäskålen i en onaturlig position. – De på läktaren sa att det small till så att det hördes. Jag inväntar besked från läkaren men en kvalificerad gissning är att det stora lårmuskelfästet har gått av, säger han.

Rutinerade Robert Nilsson gör sin 20:e raka säsong i Frödinge/Brantestad SK-tröjan men i torsdagens match mot IF Ariel var olyckan framme. När målvakten skulle fånga en boll hände något i högerbenet vid frånskjutet och målvakten låg plötsligt på marken.

– Jag var före alla andra och skulle bara hoppa och ta bollen. Då föll jag ihop och det gjorde väldigt ont. Benet var böjt och knäskålen låg alldeles för högt upp. När vi pratade med SOS rätade vi upp benet och då kröp knäskålen tillbaka, berättar Robert från sjukhussängen i Västervik.

Troligt med operation

Han röntgades för ett par timmar sedan och inväntar nu besked från läktaren. En gissning är att det handlar om muskelfästet under knät, det stora lårmuskelfästet.

– Jag kan inte böja knät alls just nu, då rör sig knäskålen. Fredrik Carlssons sambo som är fysioterapeut gjorde en kvalificerad gissning och det är det enda beskedet jag har fått än så länge. Är det som de befarar så blir det väl operation, tror han.

Har du ont nu?

– Nej, inte så farligt. Det spänner lite och är svullet. Men jag ligger stilla, har benet rakt och har fått två smärtstillande. Det håller väl emot det värsta.

Hur känner du själv kring skadan?

– Jag känner mig rätt likgiltig och det är inte mycket jag kan göra åt det. Det blir väl sedan när man kommer igång och börjar gå igen och ser alla andra ha kul som det blir jobbigt. Men innan jag får något besked går det inte att göra så mycket.