Lista: Alla målskyttar i FBSK under första halvan av 2020-talet

Axel Hoppe Adolfsén är näst bäst i FBSK på 17 fullträffar. En bakom Alex Gunnarsson. Foto: Simon Henriksson

Halva decenniet är avklarat för våra lokala fotbollsklubbar och vi har listat kommunens bästa målskyttar under åren 2020-2025. Här är alla som hittat nätet för Frödinge/Brantestad SK.