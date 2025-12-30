Lista: Alla målskyttar i FBSK under första halvan av 2020-talet

Axel Hoppe Adolfsén är näst bäst i FBSK på 17 fullträffar. En bakom Alex Gunnarsson.
Foto: Simon Henriksson
En jämn toppduell där Alex Gunnarsson är vassast på 18 mål, ett före Axel Hoppe Adolfsén.
Alex Gunnarsson: 18
Axel Hoppe Adolfsén: 17
Fredric Carlsson: 14
Niklas Gunnarsson: 10
Johan Carlsson: 9
Filip Nilsson: 9
Daniel Johansson: 8
Sigge Nilsson Blomberg: 8
Martin Gunnarsson: 5
Ilias Mohammed Fayaz: 5
Kim Johansson: 4
Albin Hellenstierna: 4
Pontus Thuresson: 4
Rasmus Klase: 4
Axel Norbro: 4
Carl Hemmingsson: 4
Husni Allaf: 4
Samuel Johansson: 3
Tage Falk: 3
David Johansson: 2
Elias Wiberg: 2
Joel Nilsson: 2
Jacob Fridell: 2
Olle Nilsson: 2
Oskar Nilsson: 2
Gustaf Johansson: 1
Olle Mannefred: 1
Simon Lenegård: 1
Viktor Svensson: 1
Eric Karlfeldt: 1
Tommy Tambour: 1
Gunnar Hansson: 1
Khalid Said Diviye: 1
