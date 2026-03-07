Södra Vi vann stort mot FBSK – han gjorde drömmål

Greger Stefansson var nöjd med det mesta från sitt blåvita lag.

– Det var en rolig match att se idag, vi fick anfalla lite och hade många avslut. Vi spelade bra och fint, vi fick ut bollen på kanterna och fick till bra inspel. Vi vill vara kompakta och det var vi i första halvlek, säger han.

SVIF hade 1-0 i paus och sprang ifrån till hela 6-1 i andra. Ossian Mathiassons 3-0-mål var en riktig delikatess.

– Jag fick en boll i djupet, gjorde en tunnel, tog en touch till och satte en yttersidachip på Robert. Det var ett av mina vackrare mål och det var efterlängtat att göra ett snyggt mål. Det brukar gå bra på försäsongen och sedan är jag värdelös i serien. Vi får se om det blir likadant i år, säger Mathiasson som firade sitt mål på ett osedvanligt kontrollerat sätt.

Södra Vi hade sina toppar i Melker Frejd, Jesper Wessman. Amrou Kzibra och Axel Ewing.

"De är bättre och hungrigare"

Patrik Nilsson i FBSK var mindre nöjd.

– Det var ganska ensidigt, de är mycket bättre och hungrigare. Vi är bättre i andra men då gör de fem mål, så det är lite konstigt, men det kom retroaktivt och de straffar oss i sina omställningar. Vi har bara ett fotbollspass i veckan och det är lite, vi faller lite på det och det märks att de spelar en serie högre upp och straffar oss.

Tage Falk och Johan Carlsson var bäst i FBSK. Olle Mannefred gjorde lagets mål.