19 januari 2026
KLART: HAN BLIR NY TRÄNARE I FBSK

Frödinge/Brantestad kommer att tränas av Patrik Nilsson kommande säsong. Foto: Simon Henriksson

FOTBOLL 19 januari 2026 23.23

FBSK Herr har gjort klart med sin tränarlösning för 2026. Det blir ett erfaret namn som tar över laget. 

Patrik Nilsson blir ny tränare för Frödinge/Brantestad. Nilsson har en bred idrottsbakgrund som spelare ibland annat Vimmerby Hockey och Gullringens GoIF. Som tränare har han haft uppdrag för både Djursdala SK och Södra Vi IF. 

”Vi är oerhört glada över att äntligen kunna presentera den här lösningen och ser fram emot att komma igång med säsongen nu!” skriver FBSK på Instagram. 

Frödinge/Brantestad åkte ur femman med buller och brak förra året. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

