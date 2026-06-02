Nattsvart för FBSK – ”Öltältet satt väl kvar”

FBSK gjorde allt annat än imponerade borta mot Rödsle ikväll. Ett vassare och hetare hemmalag vann rättvist med 4-0.

Rödsle var bättre matchen igenom, men hade bara 1-0 i paus. I andra kom den retroaktiva utdelningen och Patrik Nilsson i FBSK var konfunderad efter den svaga insatsen.

– Det var inte bra, det är vår sämsta match den här säsongen. Vi var inte påkopplade från minut ett, öltältet satt väl kvar i kroppen… Jag har lite att fundera på. De rörde sig mycket och var duktiga och när vo inte rör på oss blir det stor skillnad. Det blev lite bättre i andra, men långtifrån så bra som vi kan vara.

Tage Falk slet tappert men förgäves. Även tabellen är deppig läsning för FBSK.