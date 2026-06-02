Drömmål, dramatik och öppna spjäll i osannolik division 6-match

Storebro IF:s Robin Paulsson var bäst i sitt lag i 5-5-matchen mot FC Örbäcken och gjorde två mål – ett av dem ett drömskott i krysset från 30 meter. Foto: Arkivbild

I en match som svängde så man blev kraftigt åksjuk, delade FC Örbäcken och Storebro IF på poängen. 5-5 slutade division 6-mötet efter sanslös dramatik i slutminuterna.

Ställningen i paus var 3-2 till Storebro sedan lagen bytts om att ha ledningen. Samma visa i den andra halvleken, där Örbäcken gjorde två raka mål och gick upp till ledning 4-3.

Storebro kvitterade snabbt därefter och gjorde även 5-4 med bara en minut kvar att spela. Men det skulle jämnas ut ännu en gång, och det var Mergim Guraziu som med sitt tredje mål för kvällen räddade en pinne till sitt lag.

"Sjukaste matchen"

Det var blandade känslor hos Örbäckens tränare Armin Beganovic efter matchen.

– Det är en av de sjukaste matcher jag har varit med om som ledare, om inte den sjukaste. Vi gör fem mål och borde vinna med den produktionen, men så släpper vi in fem också. Många av dem är tyvärr alldeles för enkla. Vi har höga toppar där vi spelar fin fotboll, men blandar det med jättelåga dalar där vi gör enkla misstag, fuskar i hemjobb och fuskar i närkamper. Det måste vi får bort, och samtidigt få upp vårt fokus och inställning, säger han.

Samtidigt är Armin imponerad över sättet som hans lag löser slutet av matchen på.

– Storebro, som är effektivt, tar ledningen precis i slutet. Då trodde jag nästan att det var över, men i stället för att slås ner av det så visar killarna att de tror på det, går för det och med matchens sista spark fixar vi kvitteringen. Jag är sjukt stolt över den inställningen.

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"Oerhört surt atttappa segern"

Storebros tränare Jimmi Wickström menade att matchen ungefär såg ut som man kunde ana utifrån resultatet:

– Det var mycket fram och tillbaka, och många målchanser. Resultatet är väl rättvist även om det är oerhört surt att tappa segern med matchens sista spark. Men det handlar om att ha fokus tills domaren blåser av. Örbäcken är duktiga offensivt och det räcker att tappa koncentrationen en sekund så smäller det, säger han.

– Vi får ta med oss att vi gör fem mål framåt och skapar mycket, men å andra sidan kanske det blir fokus på att träna defensiva moment i veckan. Samtidigt är det både roligare att spela och att se på en 5-5-match än en match som slutar 0-0.

Bäst i de båda lagen var, enligt de respektive tränarna, forwardsparet i Örbäcken Mergim Guraziu och Haidar Alaa Yosef Abdulkarim, samt Robin Paulsson (som bland annat satte ett drömmål i krysset från 30 meter) och Arwid Holm i Storebro.