"Förstod tidigt att det skulle bli svårt" – men Morgan såg flera ljusglimtar

Morgan Andersson tog tots allt med sig en hel del positivt från förlustmatchen i Gislaved. Foto: Hans Lindqvist

Med tre raka femettor i matchens tre sista heat vände Lejonen underläge 34-38 till seger 49-41 mot Dackarna. – Jag förstod tidigt att det skulle bli svårt på slutet. Synd när vi vinner reservkampen på knockout, säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson.

Dackarna hade reserverna men saknade topparna. För hemmalaget Lejonen var det precis tvärtom. Och det visade sig att det var den senare varianten som var den vinnande.

Hemmalagets heatledare, Mateusz Cierniak, Maksym Drabik och Robert Chmiel, körde samtliga in tvåsiffrig poängskörd och tog tillsammans 34 av Lejonens 49 pinnar. I Dackarnas lag var det ingen av de ordinarie förarna som körde in tvåsiffrigt (reserven Chris Holder poängbäst med 10 poäng på sex heat).

Till stor del förlirade Dackarna också kvällens match i starterna. Man kan vara hur bra som helst i den första kurvan, men är man efter i starten så spelar det ofta ingen roll i den här sporten.

– Vi var faktiskt markant dåliga där i dag. Vi försökte med allt och ändrade på allt, men det hjälpte inte, säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson.

Hade ledningen med tre heat kvar

Dackarna ledde ändå matchen med 38-34 efter tolv heat, men efter tre raka femettor i de tre sista heaten slutade det 49-41 till hemmalaget.

– Att det skulle bli svårt på slutet förstod jag tidigt när vi inte fick stopp på deras toppar, något vi pratade om innan matchen att vi var tvungna att lyckas med. Ett exempel är heat 13 där vi har spår 1 och 3 på nysladdad bana men ändå åker på 1-5 i baken – det är sådana små saker som avgör, säger Morgan Andersson.

– Det är så synd när vi vinner reservkampen på knockout med 18-3. Jag hade visserligen räknat med ett övertag där, men inte så stort. Sammy (van Dyck) gör det klockrent och även Holder är klart godkänd.

Noterbart är att Morgan Andersson ”tvingades” plocka in de båda reserverna, som var klart hetast för dagen, i det 14:e heatet för att ge laget en chans till poäng.

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Fanns flera ljusglimtar

Men trots den tunga förlusten finns det en hel del positivt att ta med sig. Reserverna har vi nämnt, och utdelningen där hade kunnat bli ännu större.

– Efter sitt första heat (som han vann) tvingades Sammy ta sin reservcykel i nästa – och där nollade han, säger Morgan Andersson.

Den unge polacken Jakub Krawczyk, som har haft en bedrövligt tung säsongstart i hemmaligan, började svagt även i kväll, men var sedan ruskigt snabb på banan och körde totalt in åtta poäng.

– Jättekul att se. Det var nog flera kilo som föll från hans axlar efter den här kvällen där han äntligen fick visa hur bra han kan köra. Även Andreas Lyager var snabb i början av matchen. Det var ändå skönt att få flera bra formbesked. Sedan är jag glad att vi lyckades komma till match med fullt lag och att vi ändå skaffade oss ett hyfsat läge för bonusen inför returen.

Hur går tankarna inför de kommande två matcherna mot Piraterna?

– Det är två superviktiga matcher för oss för att inte hamna under kraftig press. Helst vill jag så klart ha alla fem poängen mot dem, men vi måste absolut ta minst 3-2.

Hur resonerar du kring truppen? Vill du helst vänta med att utnyttja dina sista två transferkort?

– Vi är ett läge där det absolut inte går att vänta, och det är kanske seriens två viktigaste matcher som nu väntar. Om vi får fatt i något som gör truppen starkare så kommer vi att agera. Jag hade så klart varit glad om jag hade haft ett par kort till att bolla med, men i det läget vi är nu så går det inte att trolla med knäna.