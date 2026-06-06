Nattsvart för Gullringen – ”Värsta som finns”

Gullringen är illa ute i fotbollsfyran. Efter ny förlust ikväll, 1-3 borta mot Aneby, har laget bara en seger på de sju senaste. – Vi måste ha in nytt folk i Gullringen som tillför i gruppen och på planen, säger tränaren Karlo Goranci.

Efter en lovande start på serien är gulsvart nere i en ordentlig formsvacka och tankarna på en topplacering börjar kännas rejält avlägsna.

I kvällens match mot Aneby var Goranci förgrymmad över den defensiva insatsen.

– Jag är besviken och allt möjligt. Jag är irriterad över hur ofattbart billiga fotbollsmål vi släpper. Första börjar med ett bedrövligt mål, vi rensar i huvudet på en och tittar på. Det värsta som finns är att förlora fotbollsmatcher fast att man inte är sämre, säger han.

"Då går luften ur"

Gullringen kvitterade direkt genom Haris Dreco som fick en fin passning av Ola Lindblom. Bortalaget hade sedan flera chanser att ta ledningen.

– Vi har fina lägen att göra 2-1, men vi missar i boxen. Det är lägen vi ska sätta alla dagar i veckan. De är inte ofarliga, men vi borde ha tagit ledningen. De hade en vass vänsterkant och vi pratar om det i paus. Det första som händer i andra är att de får driva bollen på vänsterkanten och det blir ett inspel till tom bur. Då går luften ur lite, det går inte släppa in billiga mål varje halvlek på bortaplan.

Aneby hade god kontroll in i mål och satte 3-1 i slutskedet.

– Det är deppigt, man mår dåligt när man släpper in så ofokuserade mål. Första halvlek är bra, men fotboll handlar om att göra mål. Andra är sämre, men jag förstår att luften går ur när man släpper så billiga mål.

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Tränaren vill värva

Goranci är tydlig med att han anser att truppen behöver injiceras med ny energi.

– Vi vet ju att sista tre veckorna är vi tio personer på träningarna, folk är skadade och jobbar. Marknaden måste sonderas och det måste komma in nytt folk i Gullringen som tillför i gruppen och på planen. Vi behöver få upp en träningskultur, som det är nu fungerar det inte i längden. Det är där det startar. Backlinjen idag… av tolv pass har de gjort tre. Det är klart att det blir simpla misstag. Vi kollar runt lite och det krävs en effort från allihop.

Känner du spelarnas förtroende?

– Av de tongivande absolut, men i slutändan gör jag det jag kan göra, jag kan inte göra mer. Jag kan parkera fem bussar, men det handlar också om att utvecklas. Allt runtomkring kontrollerar inte jag och jag tänker inte på det.

Haris Dreco, Emil Tapper och Olle Nilsson plussas. Tabellen finns här.