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Division 5-laget släpper riktig bomb – division 1-meriterad klar

Eric Persson i kamp med Helsingsborgs Monday Samuel under sin tid i Oskarshamns AIK. Foto: Bildbyrån

Division 5-laget släpper riktig bomb – division 1-meriterad klar

FOTBOLL 06 juni 2026 18.49

Alla lokala lag i femman kan dra täcket över huvudet. Fårbo FF har släppt en riktig värvningsbomb.

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Det hade förstås räckt med Johan Persson och dennes meriter, en spelare som Fårbo FF presenterade för ett par dagar sedan och som BOIF fick känna på i fredags. 

Men det tyckte inte Fårbo.

Nu står det klart att laget, som hotar de på förhand omöjliga IFK Oskarshamn och Ruda IF om seriesegern, även tagit in brodern Eric Persson. 

I många år var Eric Persson lagkapten och ytterst tongivande för Oskarshamns AIK i division 1. Egentligen under hela 2010-talet. 

34-åringen har de senaste åren varit tränare och då framför allt i just OAIK. 

"Vi är stolta över att kunna presentera Eric Persson som ny spelare i Fårbo. Med sin erfarenhet, sitt ledarskap och sin vinnarskalle kommer Eric att bli en viktig pusselbit både på och utanför planen", skriver Fårbo FF.

Så de lokala lagen i femman från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner får nog se Fårbo sticka iväg i tabelltoppen. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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