Division 5-laget släpper riktig bomb – division 1-meriterad klar

Eric Persson i kamp med Helsingsborgs Monday Samuel under sin tid i Oskarshamns AIK.
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Det hade förstås räckt med Johan Persson och dennes meriter, en spelare som Fårbo FF presenterade för ett par dagar sedan och som BOIF fick känna på i fredags.
Men det tyckte inte Fårbo.
Nu står det klart att laget, som hotar de på förhand omöjliga IFK Oskarshamn och Ruda IF om seriesegern, även tagit in brodern Eric Persson.
I många år var Eric Persson lagkapten och ytterst tongivande för Oskarshamns AIK i division 1. Egentligen under hela 2010-talet.
34-åringen har de senaste åren varit tränare och då framför allt i just OAIK.
"Vi är stolta över att kunna presentera Eric Persson som ny spelare i Fårbo. Med sin erfarenhet, sitt ledarskap och sin vinnarskalle kommer Eric att bli en viktig pusselbit både på och utanför planen", skriver Fårbo FF.
Så de lokala lagen i femman från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner får nog se Fårbo sticka iväg i tabelltoppen.