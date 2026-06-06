Division 5-laget släpper riktig bomb – division 1-meriterad klar

Eric Persson i kamp med Helsingsborgs Monday Samuel under sin tid i Oskarshamns AIK. Foto: Bildbyrån

Alla lokala lag i femman kan dra täcket över huvudet. Fårbo FF har släppt en riktig värvningsbomb.

Det hade förstås räckt med Johan Persson och dennes meriter, en spelare som Fårbo FF presenterade för ett par dagar sedan och som BOIF fick känna på i fredags.

Men det tyckte inte Fårbo.

Nu står det klart att laget, som hotar de på förhand omöjliga IFK Oskarshamn och Ruda IF om seriesegern, även tagit in brodern Eric Persson.

I många år var Eric Persson lagkapten och ytterst tongivande för Oskarshamns AIK i division 1. Egentligen under hela 2010-talet.

34-åringen har de senaste åren varit tränare och då framför allt i just OAIK.

"Vi är stolta över att kunna presentera Eric Persson som ny spelare i Fårbo. Med sin erfarenhet, sitt ledarskap och sin vinnarskalle kommer Eric att bli en viktig pusselbit både på och utanför planen", skriver Fårbo FF.

Så de lokala lagen i femman från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner får nog se Fårbo sticka iväg i tabelltoppen.