Stjärnduo, nybliven pappa och brödrapar – så ska Västervik utmanas

Fyra matcher kvar av grundserien, tre poäng till godo i kampen om en slutspelsplats och stekhett derby mot Västervik i kväll. Det drar ihop sig för Dackarna. – I det läge vi är så är alla matcher något extra, men det är klart att det här kittlar rejält, säger lagledare Morgan Andersson.

För Dackarnas del kan den här speedwaysäsongen inte jämföras med något annat som klubben och dess supportrar tidigare har upplevt. I alla fall inte utifrån perspektiven stök, bök, ovisshet och emellanåt ren uppgivenhet.

Det har varit skador på löpande band, förare har kommit in och förare har försvunnit. Totalt är det 14 chaufförer som har kört heat för laget den här säsongen, vilket måste vara någon form av rekord.

– I dag har vi helt andra förutsättningar än vad vi hade i maj när serien drog i gång. Truppen går inte alls att hantera på samma sätt som i våras, där alla kunde gå in och ersätta varandra rakt av. Den senaste tiden har det handlat lite om konstgjord andning från vecka till vecka för att få ihop lag, säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson.

Stjärnduon tillsammans

I kväll (tisdag) väntar derby hemma i Målilla då Västervik kommer på besök, och för första gången den här säsongen mönstrar Dackarna sin stjärnduo Patryk Dudek och Artem Laguta i samma match. Det gör å andra sidan att man inte får in Tomas H Jonasson inom snittet.

– Så är det tyvärr i och med det läge vi har hamnat i, men alla vet om förutsättningarna och köper det. Tomas kommer i stället att finnas i depån mot Västervik och jobba stenhårt för laget där. Om vi inte hade plockat in Dudek mitt under säsongen så hade vi sannolikt haft färre poäng, och det hade definitivt ingen vunnit på.

– Till varje match måste vi nu vikta hur en trio förare står sig gentemot tre andra och utifrån motstånd – vilket tjänar vi mest på som lag? När vi får in Bastian Pedersen (som ersatte skadade Tai Woffinden som nyligen tvingades lägga ner karriären) i laget kommer vi att ges andra möjligheter, säger Morgan Andersson.

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Nielsen nybliven pappa

Utöver Dudek och Laguta kliver dansken Matias Nielsen in som heatledare i väst nummer ett. På de andra båda ordinarie platserna återfinns Andreas Lyager och Timo Lahti. Reservvästarna får bröderna Avon och Sammy van Dyck dra på sig.

– Matias är helt frisk från sina tidigare skador. I söndags blev han dessutom pappa för första gången, så förhoppningsvis kan han nu lägga lite mer av hjärnverksamheten på sporten. Haha. Laguta har fått ett litet längre break i och med att Ekstraliga i Polen har haft uppehåll, och det har gjort honom gott. Vi kommer med ett starkt lag. Det är lite upp till bröderna på reserven – det vore jättefint om vi kunde få med oss en del poäng där. De har tappat lite fart på slutet, men det har jobbats stenhårt med deras maskinmaterial de senaste dagarna, så det ska bli spännande att se dem, säger Morgan Andersson.

Landets bästa reservpar?

Mot Dackarna och bröderna van Dyck ställs dock de regerande svenska mästarna och landets på papperet kanske starkaste reservpar, Anton Karlsson och Grzegorz Zengota.

– När jag synar Västerviks lag så är det nog det första jag tänker på; deras reserver är verkligen vassa. Anton (Karlsson) har en stark vecka i ryggen och är bra i Målilla. Men det är det många som gör – Thorssell har ju kört några varv där, Lambert håller jag som en av ligans absolut bästa förare och han trivs som fisken i vattnen i Målilla, Tungate har verkligen börjat rulla på och tog sig vidare från GP-kvalet i helgen och Nagel är på väg tillbaka, analyserar Morgan Andersson.

– Lambert blir ju förstås svår att hantera, men det gäller att vi kan bryta av de andra. Det här är en jätteviktig match för oss. Självklart går vi för segern här hemma och därmed också en bra chans på bonuspoängen (Västervik vann den första matchen med 46-44). I det läge vi är så är alla matcher något extra, men det är klart att det här kittlar rejält. Sedan vill vi inte komma in i den 14:e och sista omgången med enorm press där vi möter Rospiggarna som vi just nu slåss med om den sista slutspelsplatsen. Jag tar hellre poängen tidigare än så.