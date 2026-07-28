Kommunens uppmaning: "Låt bilen stå"

Det är dags för den stora fotbollsfesten i Vimmerby igen. Foto: Arkivbild

Den 48:e upplagan av Bullerby Cup är precis runt hörnet. Nu går kommunen ut med en uppmaning.

Mellan torsdag och lördag, alltså från 30 juli till 1 augusti, pågår Bullerby Cup i Vimmerby. Det är den största upplagan någonsin med hela 232 lag och cirka 7 500 deltagande barn.

I samband med cupen har kommunen en uppmaning till både sina egna invånare samt besökare utifrån.

"Under veckan kommer det att röra sig väldigt mycket folk och bilar i stan. Vi vill uppmuntra både dig som bor i Vimmerby och du som besöker evenemanget att, om möjligt, låta bilen stå och gå eller cykla när du ska transportera dig", skriver man på sin hemsida.