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Kommunens uppmaning:

Det är dags för den stora fotbollsfesten i Vimmerby igen. Foto: Arkivbild

Kommunens uppmaning: "Låt bilen stå"

NYHETER 28 juli 2026 15.00

Den 48:e upplagan av Bullerby Cup är precis runt hörnet. Nu går kommunen ut med en uppmaning.

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Mellan torsdag och lördag, alltså från 30 juli till 1 augusti, pågår Bullerby Cup i Vimmerby. Det är den största upplagan någonsin med hela 232 lag och cirka 7 500 deltagande barn. 

I samband med cupen har kommunen en uppmaning till både sina egna invånare samt besökare utifrån. 

"Under veckan kommer det att röra sig väldigt mycket folk och bilar i stan. Vi vill uppmuntra både dig som bor i Vimmerby och du som besöker evenemanget att, om möjligt, låta bilen stå och gå eller cykla när du ska transportera dig", skriver man på sin hemsida.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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