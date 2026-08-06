Höstsäsongen igång för golfveteranerna på Tobo

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Tobos höstsäsong för veteranerna är igång. Första omgången blev Per Törnlöf vinnare i A-klassen och Tommy Grahm i B-klassen.
A-klassen
1
Törnlöf, Per
66
2
Pettersson, Björn
67
3
Johansson, Sven-Åke
4
Nilsson, Jimmy
69
5
Klason, Jan-Olof
70
6
Blixt, Yngve
71
7
Andersson, Björn
8
Svensson, Kjell
72
9
Robertsson, Jan
10
Alexandersson, Leif
11
Jansson, Jonas
73
12
Axelsson, Göran
13
Sahlin, Bo
14
Wigren, Conny
15
Larsson, Lennart
16
Söderlund, Staffan
17
Karlsson, Håkan
74
18
Svensson, Roger
19
Holmberg, Leif
75
20
Ekelöf, Kjell
21
Carlsson, Leif
76
22
Nilsson, Urban
77
23
Bogren, Ulf
24
Jutterdahl, Torgny
25
Alvarsson, Per
78
26
Ericsson, Ronny
27
Lätt, Leif
28
Svensson, Anders
29
Carlsson, Mats
80
30
Glennfalk, Michael
81
31
Rylander, Christer
82
32
Karlsson, Håkan "HC"
33
Frost, Åke
84
B-klassen
Grahm, Tommy
Nilsson, Håkan
Eltvik, Erik
68
Ericsson, Tryggve
Palmér, Bo
Petersson, Jan
Borg, Kennert
Arvidsson, Carl-Göran
Svensson, Stig
Johansson, Bo G
Axelsson, Jan-Olof
Hansson, Gerth
Johansson, Alf
Eklund, Ingemar
Backheden, Lars
Hjelm, Jan
Eklund, Lars-Inge
Österman, Bertil
Sand, Bertil
Eklund, Hans
Nordin, Erland
Hämäläinen, Heikki
Karlsson, Jan-Olof
Jansson, Ulf
Lamperth, Ingvar
Lagerqvist, Bo
Svensson, Lars-Olof
Karlsson, Thomas
Henningsson, Christer
79
Logg, Sven-Åke
Johansson, Kent
83
Svensson, Per-Johan
86
Johansson, Curt
87
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