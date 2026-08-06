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Höstsäsongen igång för golfveteranerna på Tobo

Höstsäsongen igång för golfveteranerna på Tobo

GOLF 06 augusti 2026 07.19

Tobos höstsäsong för veteranerna är igång. Första omgången blev Per Törnlöf vinnare i A-klassen och Tommy Grahm i B-klassen. 

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A-klassen

1

Törnlöf, Per

66

2

Pettersson, Björn

67

3

Johansson, Sven-Åke

67

4

Nilsson, Jimmy

69

5

Klason, Jan-Olof

70

6

Blixt, Yngve

71

7

Andersson, Björn

71

8

Svensson, Kjell

72

9

Robertsson, Jan

72

10

Alexandersson, Leif

72

11

Jansson, Jonas

73

12

Axelsson, Göran

73

13

Sahlin, Bo

73

14

Wigren, Conny

73

15

Larsson, Lennart

73

16

Söderlund, Staffan

73

17

Karlsson, Håkan

74

18

Svensson, Roger

74

19

Holmberg, Leif

75

20

Ekelöf, Kjell

75

21

Carlsson, Leif

76

22

Nilsson, Urban

77

23

Bogren, Ulf

77

24

Jutterdahl, Torgny

77

25

Alvarsson, Per

78

26

Ericsson, Ronny

78

27

Lätt, Leif

78

28

Svensson, Anders

78

29

Carlsson, Mats

80

30

Glennfalk, Michael

81

31

Rylander, Christer

82

32

Karlsson, Håkan "HC"

82

33

Frost, Åke

84

B-klassen

1

Grahm, Tommy

67

2

Nilsson, Håkan

67

3

Eltvik, Erik

68

4

Ericsson, Tryggve

68

5

Palmér, Bo

69

6

Petersson, Jan

69

7

Borg, Kennert

70

8

Arvidsson, Carl-Göran

70

9

Svensson, Stig

70

10

Johansson, Bo G

70

11

Axelsson, Jan-Olof

71

12

Hansson, Gerth

71

13

Johansson, Alf

72

14

Eklund, Ingemar

73

15

Backheden, Lars

74

16

Hjelm, Jan

74

17

Eklund, Lars-Inge

75

18

Österman, Bertil

75

19

Sand, Bertil

75

20

Eklund, Hans

76

21

Nordin, Erland

76

22

Hämäläinen, Heikki

77

23

Karlsson, Jan-Olof

77

24

Jansson, Ulf

78

25

Lamperth, Ingvar

78

26

Lagerqvist, Bo

78

27

Svensson, Lars-Olof

78

28

Karlsson, Thomas

78

29

Henningsson, Christer

79

30

Logg, Sven-Åke

81

31

Johansson, Kent

83

32

Svensson, Per-Johan

86

33

Johansson, Curt

87

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