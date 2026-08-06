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Nya falska böter – flera drabbade i norra länet

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Nya falska böter – flera drabbade i norra länet

KRIM 06 augusti 2026 10.35

Transportstyrelsens namn fortsätter att utnyttjas i bedrägeriförsök. Nu har flera drabbats i norra länet. 

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* I Västervik har en man i 75-årsåldern fått ett sms, där den som kontaktade honom utgav sig för att vara från Transportstyrelsen. 

– Målsägande har fått två sms där det beskrivs att han fått fortkörningsböter. Han kände inte igen det här och har inte betalat något, säger Jonas Halling vid polisen. 

* En kvinna i 80-årsåldern, bosatt i Gamleby, har också fått sms som ska se ut att komma från Transportstyrelsen. Där bli hon ombedd att betala en bot, som alltså är falsk.

– I den här anmälan har vi numret som meddelandet har kommit från. Det ser ut som ett utländskt nummer och får utredas vidare, säger Halling. 

* En man i 70-årsåldern, bosatt i Vimmerby, har också fått en falsk faktura från Transportstyrelsen via sms. Inte heller här har man betalat, utan i stället gjort en anmälan om försök till bedrägeri.

* Även i Hultsfred har en man drabbats. I det fallet rör det sig om en yngre person än vanligt, en man i 30-årsåldern. 

– Här har man preciserat beloppet och det ska röra sig om 3 000 kronor, säger Jonas Halling.

Inte heller den här mannen har betalat. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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