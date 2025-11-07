Defensiven fixade segern för VIBK – ”Fantastiskt bra"

Vimmerby slet hårt och lyckades hålla undan hemma mot Sävsjö. Mattias Zeilon satte spiken i kistan med 5-3 (1-1, 2-1, 2-1) i öppen bur. – Vi städar undan det mesta framför Liam, säger tränaren Alexander Pettersson.

Det är framförallt hemmalagets defensiv som förtjänar att stå i fokus efter den viktiga 5-3-segern hemma mot Sävsjö ikväll. Laget arbetade stenhårt, spelade uppoffrande och upplevdes ha god kontroll sista tio trots den sköra ettmålsledningen.

– Jag brukar tycka att tiden går väldigt sakta i sluten, men sista tio kändes lugnt idag. Vi gör det fantastiskt bra och städar undan det mesta framför Liam, säger Alexander Pettersson.

Laget låg rätt i positionerna och blockade mängder med skott.

– Jag har inte sett siffran än, men det måste ha varit över de 20 vi hade satt som mål. Jag tycker att defensiven var fantastisk idag också.

"Där är vi klart bättre"

Vimmerby gick in i tredje med 3-2, men bortalaget kvitterade direkt i powerplay. I mitten av perioden fick Vimmerby ett mål tveksamt bortdömt, men i aggressionens rus kom 4-3 istället direkt efter. Elias Trawtschenko stötte in bollen i en tilltrasslad situation.

Sävsjö hade ett par enstaka kvitteringslägen, men Vimmerby vann rättvist i en match där small rejält i närkamperna.

– Det var en väldigt fysisk match, jag tyckte domarna missade ganska mycket, men det var en rolig och intensiv match. Jag hade en bra känsla i andra periodens början, där är vi klart bättre och det kändes som att vi skulle vinna. I första är vi lite stressade och tagna av stundens allvar. Kvitteringen gör rätt mycket och vi spelade lite lugnare och med lite mer kvalité.

Vimmerby är ny sexa i tabellen efter segern.

– Jag tycker att vårt lag har den här höjden i vårt spel, det är våra dippar som är för djupa.

Poängmässigt stod Elliot Kronstrand och Mattias Zeilon för 1+1 vardera.

Övriga: Elias Trawtschenko 1+0, Samuel Gustavsson 1+0, Hugo Samuelsson 1+0 och Liam Åström 0+1.