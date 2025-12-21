Ingen Green i VIBK – här är hans nya klubb

Vimmerbykillen Jonatan Green har gjort klart med en ny klubbadress. Foto: Arkivbild

Alla som hade hoppats på en comeback för Jonatan Green i Vimmerby IBK kan sluta drömma. Här och nu är det lika sannolikt som att tomten finns. Idag presenterades nämligen Green för Onyx.

Onyx kommer från Nyköping och spelar i division två. Idag presenterades den skickliga forwarden för klubben. Avtalet är skrivet säsongen ut.

”Vi är väldigt glada att ”Jonte” väljer att komma till Onyx Innebandy”, skriver klubben på Facebook.

Öst in poäng i år

Onyx leder sin division två-serie och har spelat in 18 poäng på sju matcher. Green kommer såklart öka lagets chanser till avancemang till division ett. I år har Green spelat för HMIS i division fem där han sprutat in 47 poäng på blott åtta matcher. Genom karriären är Green såklart mest känd för sin poängproduktion i Vimmerby IBK.

Med årets säsong borträknad har han gjort 937 poäng på 408 matcher. Nu väntar alltså nästa utmaning för skyttekungen.

Så sent som förra veckan uteslöt han en comeback i VIBK.

– Jag har funderat väldigt länge och vägt för- och nackdelar. Ska jag ta tillvara på motivationen och testa något nytt under våren eller stanna kvar? Jag har bollat det här med HM IS som lovat att inte sätta några käppar i hjulet och det är klart att det kittlar lite att testa en gång till på högre nivå. Jag vet att jag trivs här men jag skulle ljuga om jag säger att det inte lockar, sa han i den här intervjun.