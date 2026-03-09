Förre VIBK-profilens succé i Onyx – fem poäng i heta seriefinalen

Jonatan Green har öst in poäng i Vimmerby IBK under många år. Nu gör han likadant i Onyx IBS. Foto: Arkivbild

Strax före jul handplockades Vimmerbyprofilen Jonatan Green till Onyx IBS med målet att skjuta upp klubben i division ett. Hur det går? Jodå. I seriefinalen mot värsta rivalen Trosa Edenö IBK klev poängmaskinen fram med tre mål och två assist i 10-2-segern. – Det var förväntan både resultatmässigt och personligen. Jag kan inte vara annat än nöjd, säger Green.

Efter att ha öst in poäng för Vimmerby IBK under många år valde Jonatan Green att inleda säsongen i division fem och Hjältevads Mariannelunds IS. Men han skulle snart vara tillbaka på division två-nivå. Onyx IBS värvade in målkungen i jakten på avancemang på division och visst har Green levererat. Totalt hat det blivit 14 poäng på fyra matcher och i seriefinalen mot Trosa Edenö IBK visade han vägen med tre mål och två assist.

– Det var en sjukt uppsnackad match där båda lagen satsar hårt för att gå upp. I höstas fick Onyx stryk mot dem med 4-9 så det här var verkligen inget jag hade räknat med, säger forwarden efter 10-2-segern.

"Byggt upp förväntningar"

Green spelade fram till 1-1-målet, prickade själv in 3-2-målet och assisterade till 4-2 i början av andra perioden.

– Det var över förväntan, både resultatmässigt och personligen. Nu får vi hemmafördel genom hela kvalet vilket kan visa sig bli väldigt viktigt. Jag är glad över att ha kommit in i division två-tempot snabbt och kan inte vara annat än nöjd. Det var lite det här jag var tilltänkt för och även byggde upp lite egna förväntningar för också, så det är klart att det känns bra.

Han bor numera i Nyköping och trivs med både nya jobbet och innebandyn. Samtidigt har Jonatan Green bara kontrakt säsongen ut och går i valet och kvalet om en fortsättning.

– Jag ångrar absolut inte att jag tog chansen. Det är ett riktigt bra gäng här, enkelt att fokusera på innebandyn och att stanna är absolut ett alternativ. Som det låter hade Onyx velat att jag skrev på igår så bollen ligger i mina händer, men det måste kännas helt rätt.

Annons:

Följer VIBK:s kräftgång

Han följer också moderklubben Vimmerby IBK:s mörka läge i botten av division två.

– Jag har bra koll och har fortfarande dialog med ”Öla” (Alexander Pettersson). Även att man inte är med och spelar själv så är det kämpigt att se och jag förstår att det är ännu tyngre för dem. Jag vill absolut inte att VIBK trillar ur division två och hoppas att de fixar det.