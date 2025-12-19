Poängmaskinen jagas av flera klubbar – stänger dörren för VIBK-comeback

Jonatan Green har svarat för 39 poäng på sju matcher i HM IS och överväger just nu erbjudanden från klubbar på högre nivå. Foto: Jakob Karlsson

I somras var poängkungen ”väldigt nära” att lägga klubban på hyllan. 28 år gammal. En halv säsong i division fem senare har Jonatan Green fått tillbaka glädjen och överväger just nu erbjudanden från klubbar i division ett och två. Däremot stänger han dörren för en återkomst till Vimmerby IBK. – Det har funnits med i bilden och ena sidan av mig kommer alltid att vilja spela i VIBK, men jag har valt bort det alternativet den här säsongen, säger Green.

Jonatan Green har i många år varit Vimmerby IBK:s stora fixstjärna och poängkung, men tvingades för ett drygt år sedan lämna föreningen efter att klubben brutit kontraktet i förtid. Sedan dess har Green blivit norsk mästare i Slevik och öppnat upp om sitt spelmissbruk i en intervju med vår tidning. Under sommaren var det inte alls givet att fortsätta innebandykarriären.

– När jag kom hem från Norge var jag väldigt mätt på innebandy. Jag kände att jag inte ville lägga någon tid alls på det och det var en lite läskig känsla som jag aldrig haft förut. Det var nära att det fick vara nog och jag har HM IS att tacka för väldigt mycket. Motivationen och glädjen har kommit tillbaka och det är roligt både med laget och innebandyn, säger Jonatan Green.

"Två-tre gubbar på mig"

Han har svarat för 39 poäng på sju matcher och toppar planenligt poängligan, även om han erkänner att det inte har varit helt enkelt att ta klivet neråt i divisionerna.

– Jag försökte gå in med låga förväntningar och sätta så lite press som möjligt på mig själv. Släppa snacket om poäng och bara ha roligt. Men det är klart att det ändå har funnits med i bakhuvudet. Jag är nöjd så här långt men det gäller verkligen att vara påkopplad i både huvud och ben även på den här nivån. Jag har två och ibland tre gubbar på mig och backarna är tillräckligt bra för att stänga bort en spelare om man inte rör på sig. Jag är överlag positivt överraskad av att det ändå är innebandy som spelas av många lag, det är inte bara skogshuggarbandy, säger Green.

HM IS har förlorat tre av sju matcher och har sex poäng upp till IBF Tranås på kvalplats. Åt ettan och fullpoängaren KFUM Jönköping finns inte mycket att göra.

– Kvalplatsen känns tyvärr långt borta. Vi slarvade bort det mot Nässjö borta och en sådan match kan göra att det är kört. De andra lagen tappar inte sådana matcher, säger Green om 10-13-förlusten mot Nässjö där HM IS hade en tremålsledning en bit in i tredje perioden.

Ångestladdat att följa VIBK

Moderklubben Vimmerby IBK går ännu tyngre i division två. Nästjumbo med sju poäng på nio matcher – och minst antal mål i serien. Avsaknaden av poängmaskinen Jonatan Green är stor.

– Jag följer dem noggrant även om jag inte har varit så många matcher på plats och det är rätt ångestladdat att sitta och uppdatera resultat. Det gör ont i en del av mig att följa deras säsong när jag själv inte är involverad.

Har du haft någon kontakt med klubben?

– Jag har en jättebra dialog med Micke (Elmér) och Öla (Alexander Pettersson) framförallt och vi har mer eller mindre daglig kontakt.

Kan du tänka dig att återvända om du skulle få frågan?

– Det är svårt. Det är bland annat det vi har haft en dialog om och någonstans innerst inne är det vad jag också vill, men jag har valt bort det den här säsongen och så får vi se längre fram. Vimmerby IBK kommer alltid vara ett alternativ och ena sidan av mig kommer alltid att vilja spela där.

"Klart att det kittlar"

Samtidigt har andra föreningar visat intresse. Jonatan Green avslöjar att han just nu överväger erbjudanden från klubbar i både division ett och två och ska ta ett beslut innan jul.

– Jag har funderat väldigt länge och vägt för- och nackdelar. Ska jag ta tillvara på motivationen och testa något nytt under våren eller stanna kvar? Jag har bollat det här med HM IS som lovat att inte sätta några käppar i hjulet och det är klart att det kittlar lite att testa en gång till på högre nivå. Jag vet att jag trivs här men jag skulle ljuga om jag säger att det inte lockar, säger forwarden.

Oavsett om Green bestämmer sig för att stanna kvar i HM IS eller ta steget uppåt i divisionerna igen är det bara våren som är aktuell.

– Det blir som ett test för framtiden. Just nu är det tusen tankar som snurrar men jag ska ta perioden januari-april och fundera över vad jag vill framåt. Därför blir det inget längre avtal än den här säsongen oavsett hur jag gör.