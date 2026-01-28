Förra lagkamraterna på varsin sida i ångestladdat derby: "Kommer hetta till"

Elliot Kronstrand och Jesper Ahnfeldt var lagkamrater i Vimmerby IBK förra säsongen. I kväll möts de i säsongens andra derby där både Vimmerby IBK och Westerviks IBK är i stort poängbehov. Foto: Montage/Arkivbild

Derby. Ångestmöte. Bottenstrid. Allt på samma gång. När Westerviks IBK tar emot Vimmerby IBK är det minst sagt betydelsefulla poäng i potten. – En av säsongens roligaste matcher. Jag tror att det kommer hetta till rejält, säger målvakten Jesper Ahnfeldt som lämnade Vimmerby IBK för just Westerviks IBK inför säsongen.

När rivalerna Westerviks IBK och Vimmerby IBK drabbar samman för andra gången den här säsongen är det två lag i desperat behov av poäng. En placering och två poäng skiljer lagen i tabellen där nästjumbon VIBK – med en match mindre spelad – skuggar WIBK som är nia.

– Det blir såklart lite extra med derby och så pass viktiga poäng på spel. Det är inte många poäng ner till sistaplatsen och en seger skulle betyda mycket. Derby är alltid ett derby men vi ska gå ut och spela vårt spel och det är där vårt fokus ligger, säger Jesper Ahnfeldt.

Elliot Kronstrand är Vimmerby IBK:s hittills bästa poängplockare med bred marginal och givetvis medveten om det prekära tabelläget.

– Det är alltid kul med derby men det gäller att vi lägger undan derbykänslan lite och fokuserar på vår prestation. Vi är i stort behov av tre poäng men det är Westervik också och det kommer nog märkas, tror han.

Tappade tremålsledning

Westerviks IBK rivstartade derbyt i höstas och hade en tremålsledning med sig redan efter första perioden. John Pettersson öppnade målskyttet mot sin gamla klubb och med två perioder spelade hade WIBK en betryggande 2-5-ledning. Men i tredje perioden vaknade hemmalaget och hämtade upp till 5-5. Elliot Kronstrand visade vägen med sitt reduceringsmål redan efter 37 sekunder och Elias Trawtschenko kvitterade med mindre än en minut kvar att spela.

– Det var en ganska jämn och tajt match. Vi lyckades komma tillbaka och det var mycket folk på läktaren. Det lär väl komma en hel del folk till Västervik också förmodar jag, säger Kronstrand.

Själv satt Jesper Ahnfeldt på bänken och följde den matchen från sidan.

– Jag vill alltid vara med och bidra men vi har tre bra målvakter i laget och det är hög konkurrens. Vi kom ut bra men blev lite för defensiva i slutet av matchen, säger målvakten.

"Under all kritik"

Han tror att hemmaplansfördelen och publikstödet kan gynna Westerviks IBK i returen.– Vi har lite större plan än i Vimmerby och brukar ha mycket folk på läktaren. Det är en av säsongens roligaste matcher och man är absolut laddad.

Elliot Kronstrand förväntar sig en matchbild där Vimmerby IBK för spelet och Westerviks IBK fokuserar på omställningar.

– De är kontringsstarka och kommer säkert vilja vänta en del och låta oss styra. Så har det sett ut tidigare och matchen lär bölja lite fram och tillbaka.

Vad säger du om er säsong så här långt?

– Det har inte varit bra. Efter juluppehållet tycker jag att vi har gjort två bra prestationer mot två topplag som inte har gett utdelning. Känslan att vi är på gång och jag hoppas att vi ska börja få med oss poäng också. Men första delen av säsongen är under all kritik faktiskt.

Annan typ av roll hos nykomlingen

Själv har Kronstrand burit Vimmerby IBK:s offensiv den här säsongen och toppar den interna poängligan med 21 poäng på tolv matcher.

– Jag vill alltid bättre men någonstans är jag ändå nöjd. Det är första året där jag känner att jag får ta ett ganska stort ansvar offensivt efter att poängspelare som (Jonatan) Green och John Pettersson lämnat. Det har känts bra men jag kan bli jämnare i mitt spel.

Målvakten Jesper Ahnfeldt har också presenterat sig i poängprotokollet med utkast som resulterat i assist. Tre gånger om dessutom.

– Ja, det är kul. Det är lite speciellt att spela i ett lag som nykomling och mer att göra än i ett lag som varit etablerade i division två och även spelat i ettan. Det är lite mer press i ett sådant läge men det är kul och så det ska vara.