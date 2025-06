Spetsspelare byter klubb i Hockeyallsvenskan: "Mindset som går ut på att vinna"

Kanadensiske centern Gerry Fitzgerald slog igenom i Västerviks IK säsongen 2020/21 och noterades för 17 poäng på 23 allsvenska matcher under Mattias Karlins ledning. Han har därefter spelat för IF Björklöven i två säsonger och AIK i två säsonger och varit en poängproducerande spelare. Kanadensaren svarade för ett strålande bra slutspel för AIK under våren och bidrog med 20 poäng på 18 matcher, vilket lett till att han har varit ett jagat byte de senaste veckorna.

Han har till slut valt mellan en övergång till MoDo, laget som trillade ur SHL i våras, och en fortsättning i AIK. Nu står det klart att det blir spel i MoDo och en återförening med Mattias Karlin, tränaren som han hade i Västervik säsongen 2020/21.

”MoDo har ett starkt lag och ett mindset som går ut på att vinna, och jag är ju väl bekant med Karlin som coach då jag hade honom under mitt första år i Sverige. Då jag har spelat mot MoDo har jag också älskat arenan och hur bra supportrarna är”, säger Gerry Fitzgerald i en kommentar till klubbens hemsida.

Kontraktet gäller för kommande säsong. Han kommer dock ansluta till laget först i början på november av skattetekniska skäl.

”Det finns mycket historia i MoDo också och jag är hedrad över att få spela för klubben. Mitt mål är framför allt att bidra med min erfarenhet, mina offensiva kunskaper och mitt ledarskap. Huvudmålet är givetvis att vara med och ta laget upp till SHL”, säger Gerry Fitzgerald.