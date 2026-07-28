LIVE: Följ heta derbyt från Skrotfrag med oss!

Dackarna och Västervik möts under tisdagskvällen i ett spännande derby. Foto: Arkivbild

Det väntas speedwayderby i slutet av juli. Dackarna tar emot Västervik Speedway på Skrotfrag Arena i Målilla i afton och vi är på plats.

För Dackarnas del krävs det fortfarande några poäng för att vara helt säkra på att få köra slutspel medan Västervik har slutspelsbiljetten säkrad.

Alldeles oavsett är det förstås två lag som vill sätta sin derbyrival på plats. Västervik var i elden redan i går när man derbybesegrade Vargarna med två poäng på bortaplan.

Både Dackarna och Västervik kommer med starka lag, där dackeduon Artem Laguta och Patryk Dudek båda finns med i den startsjuan och Västervik har såväl Robert Lambert som Rohan Tungate, Villads Nagel och inte minst Grzegorz Zengota på reservplats.

Vi liverapporterar matchen som börjar klockan 19.00. Häng med här nedan!