Så formeras VH:s premiärlag – ratade målvakten finns med

Vimmerby Hockey inleder den nya säsongen under onsdagen borta mot IK Oskarshamn. Högst oväntat finns ratade keepern Claes Endre med i båset i Robin Christofferssons frånvaro. – Det är vi tacksamma för. Han (Claes Endre) är en fantastisk kille, säger tränaren Eric Karlsson.

Med drygt en månad kvar till seriepremiären i Hockeyallsvenskan inleder Vimmerby sitt försäsongsmatchande under onsdagskvällen. Då väntar länsrivalen och seriekollegan IK Oskarshamn på bortais.

Ett första test för tränaren Eric Karlsson och det till stora delar nya VH-laget.

– Första matchen är det alltid pirrigt och spännande inför. Det ska bli roligt. Vi har tränat tufft nu i ett antal dagar och haft fyra, fem träningsdagar med alla på is. Vi körde dubbla pass i går och har gnuggat på bra, säger Eric Karlsson.

VH-tränaren säger att i princip allt fokus legat på försvarsspelet utan puck.

– Det vi jobbat med är det rent strukturella. Vi har tittat lite på hur vi ska spela oss ur situationer, men egentligen har vi bara jobbat med försvarsspelet hittills.

Vad vill du se i den första matchen?

– Jag vill se tendenser. Jag förväntar mig ingen perfektion, men jag vill att vi är konsekventa och primärt handlar det om försvaret. Att det finns intentioner och att vi förstår vad vi vill göra. Då kan vi få bra arbetsmaterial på video efter matchen också.

"Ska vara framåtlutade"

VH-tränaren Eric Karlsson vill också se en början till en ny identitet.

– Vi ska vara ett jobbigt lag att möta, vi ska vara framåtlutade och vi ska vara kaxiga i vårt sätt att spela. Jag vill se en jäkla arbetsinsats.

Hur ser du på IK Oskarshamn som motståndare?

– Man har bytt ut större delen av laget och det är mycket nytt för dem också. Det är nytt på tränarsidan, men det är väl ett lag som varit igång lite längre än oss. De förväntas vara i toppen eller mitten, så det blir kul att ställas mot ett bra lag.

Robin Christoffersson är fortfarande i Leksand och det gör att VH är en keeper kort. Då har man fått ratade målvakten Claes Endre att vara med. Endre uttryckte tydligt att han ville stanna i klubben efter den gångna säsongen.

– Han har tränat med oss hela veckan och han har inte sajnat något. Han vill vara på is och vi behöver en målvakt till, som kan backa upp vid match. Vi är tacksamma för det och han är en fantastisk kille.

"Vill se tendenser"

Annars ställer Vimmerby upp med samma formationer som man hållit sedan den gemensamma träningen inleddes.

– Vi bestämde oss för att göra så inför första matchen. Vi vill se tendenser och det finns en bakomliggande tanke med det. Det handlar om att hitta kemi mellan blocken och hitta par egentligen. Det är vår önskan med det, sedan så kommer vi medvetet rotera i träningsmatcher.

Hur är status med Anton Carlsson?

– Han är med och kör allt utom närkontakt. Det finns en rehabplan och vi är glada att han är på is. Tanken är att han någon gång i september ska vara spelklar.