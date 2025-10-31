Endre får chansen från start mot AIK

Tidigare i veckan skrev Claes Endre på ett korttidsavtal med VH. I kväll startar stockholmaren mot AIK på Hovet. – Det blir en inspirerande uppgift för killarna, säger tränaren Eric Karlsson.

I slutet på förra säsongen stod Vimmerby Hockey för en bragdartad insats borta mot AIK och vann med 1-0 – trots otroliga 6-46 i skott. Eric Karlsson, som då var huvudtränare i Västerås, vet naturligtvis om bedriften.

– Ja, det är nog det sjukaste jag har sett faktiskt. Det är klart att vi har med oss den matchen, men vi kommer med ett koppel bra prestationer i ryggen och det ska bli grymt kul. Det är en inspirerande uppgift och det är säkerligen första gången för en rad av grabbarna att spela på Hovet en fredagskväll. Vi vet att vi har chansen mot alla lag om vi gör en bra prestation, säger Eric Karlsson.

"Annat scenario borta"

I segermatchen mot Mora visade Vimmerby Hockey upp mer variation i speluppbyggnaden som blev effektivt, men mot AIK menar tränaren att det kan krävas ett rakare spel.

– Vi vill hitta vägar när vi ska lugna ner oss och ha mer ro med pucken, men det blir ett lite annat scenario hemma jämfört med bortamatcher mot aggressiva lag. Vi kommer behöva förflytta pucken bakom dem.

Endre ersätter Eltonius

Inlånade Isak Jonsson från Lindlöven går in på Kevin Wennströms position bredvid Jakob Karlsson och Elliot Ekefjärd, medan Theo Hårdstam spelar med Isac Andersson och Adam Petersson i fjärdekedjan.

Claes Endre, som nyligen skrev på ett korttidsavtal med klubben med anledning av att Robin Christoffersson kallats tillbaka till Leksand, får chansen från start.