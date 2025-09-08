Efterlängtad comeback för Carlsson – så ser han på att spela igen

Anton Carlsson fick coacha i båset i våras. Nu är han tillbaka på isen i träningsmatchen mot Troja/Ljungby. Foto: Ossian Mathiasson

Han gjorde flera försök under debutsäsongen i Hockeyallsvenskan, men det höll aldrig särskilt länge. En operation senare står Anton Carlsson nu redo för spel i träningsmatchen mot Troja/Ljungby på tisdagen. – Det ska bara bli roligt att spela och vara i matchsituationer med laget. Jag gör ingen större grej av det, säger ytterforwarden.

Anton Carlsson var en av Vimmerby Hockeys mest framstående spelare när avancemanget till Hockeyallsvenskan säkrades. Väl upp på den högre nivån blev det inte många minuter.

Redan i premiären mot Nybro Vikings gick axeln åt skogen. Han gjorde sedan flera försök att spela, men det gick aldrig mer än några byten.

– Jag gjorde väl totalt fyra perioder under säsongen som gick. Så senast jag verkligen spelade en tävlingsmatch var uppflyttningsmatchen mot Halmstad. Sedan var det ju några halvdana försök, säger han om den tunga perioden.

Han har varit på is med laget sedan starten, men beskrivits ej vara tacklingsbar. Nu är han tacklingsbar och redo för spel på tisdagen i försäsongsmatchen mot Troja/Ljungby i VBO Arena.

– Jag har haft restriktioner av olika slag, men stegrat vecka för vecka. De senaste veckorna har jag gått för fullt och stegrat i den takt det behövs. Jag har nästan blivit van att vara på sidan, men det är klart att det ska bli kul. Man känner att det närmar sig och då vill man spela. Det är inte lika roligt att bara titta på, men jag tycker att det har gått ganska bra att vara vid sidan också.

"Ganska trygg i mig själv"

Anton Carlsson var en av VH:s absolut bästa spelare i Hockeyettan. Hur han står sig i Hockeyallsvenskan vet han ännu inte på allvar.

– Jag är ganska trygg i mig själv och min prestation, men det är klart att jag inte spelat på den här nivån tidigare och missat ett år av hockey. I den ålder jag är så skulle jag ljuga om jag sa att jag var säker på att jag kan spela som jag har gjort tidigare. Men det är förhoppningen. Jag hade inte lagt ned all den här kraften på att komma tillbaka om jag inte trodde att jag hade något att bidra med.

Hur mycket istid det blir i comebacken mot blivande premiärmotståndaren Troja är oklart.

– Jag vet inte riktigt. Jag ska väl få komma in och få några byten i alla fall inför det som komma skall. Det handlar inte om att skynda för fort, utan jag ska komma in i det helt enkelt. Det ska bli väldigt roligt att vara i matchsituationer med laget igen, men jag gör ingen större grej av det. För mig handlar det om att hitta in i det, bygga upp självförtroende och få stäm och flyt i det. Det ska bli kul att bli involverad på det sättet igen.

Kommer du vara nervös när det blir tacklingssituationer?

– Vi får se, jag har inte utsatt axeln för någonting egentligen. Jag har ingen aning om hur man själv eller kroppen reagerar. Jag tar det i den takt jag kan. Funkar det inte så får jag backa ett par steg eller hitta lösningar för det. Jag känner mig ganska trygg i att börja spela nu.

"Den här veckan är viktig"

Tidigare har VH-tränaren Eric Karlsson pratat om att Anton Carlsson ska vara redo till premiären den 19 september.

Har det gått snabbare än väntat?

– Det har gått väldigt bra efter planen vi har haft. Jag har haft bra hjälp av sjukgymnasten, men sedan har man inte riktigt vetat hur kroppen ska reagera. Det har gått bra och enligt plan och därför kan jag kliva in nu.

Hur ser du på försäsongen hittills och matchen som väntar?

– Det är en ganska viktig match för oss känner jag. Vi började de första matcherna ganska starkt, men sedan har det blivit ett steg tillbaka, framför allt sist. Nu handlar det om hur vi tacklar det och reagerar på det. Det är sista hemmamatchen innan det drar igång och då vill man sätta en standard och hitta tryggheten i spelet. Vi hade en bra träning och bra snack i dag, men den här veckan är ganska viktig.