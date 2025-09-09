Tillbaka på isen – höll för 60 minuter: "Hade inte en aning innan"

Anton Carlssons första säsong i Hockeyallsvenskan bestod av några få perioder. Efter en lyckad operation var han tillbaka på isen under tisdagskvällens möte med Troja/Ljungby. – Klart att det känns bra att man höll fysiskt och att det gick att spela 60 minuter, säger Vimmerby Hockey-produkten.

Den som kanske var mest glad bland alla glada över att det blev en säsong till för Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan var nog Anton Carlsson. Han fick i princip hela den första historiska säsongen spolierad till följd av sin krånglande axel.

I slutet av den gångna säsongen genomgick han en operation som blev lyckad och efter att ha stått över inledningen av försäsongen fanns VH-forwarden på isen mot Troja/Ljungby i afton.

– Klart att det kändes bra fysiskt, att man höll och att det gick att spela 60 minuter. Sedan är det svårt att glädjas åt det när sista tio minuterna blir som de blir. Den egna prestationen svajar lite. Kul att spela men ett tråkigt avslut, säger Anton Carlsson.

Om vi tar det först, vad händer sista tio?

– Det är små saker som gör att vi bjuder in dem. Vi blir små, stressar upp oss lite och gör enkla misstag. Det går inte att bjuda på något, då smäller det.

Axeln höll

Han var inte helt nöjd med vad han själv åstadkom på isen.

– Jag är en bit ifrån vad gäller kvaliteten framför allt. Jag brukar vara en ganska jämn spelare, men i dag hade jag tillräckligt mycket toppar för dalarna som blir. Det var jättebra stundtals men på slutet var det för dåligt. Det är tajming och beslut. Helheten var jättebra ibland, men ibland för dåligt och då blir prestationen som helhet lidande.

Det största glädjeämnet var emellertid att axeln höll och att Carlsson kunde genomföra matchen.

– Det känns jättebra att vara tillbaka. Nu får vi lära oss av den här matchen, för snart är det dags att spela om poäng och då måste det vara hundra.

Jag antar att det måste ha varit många tankar, med tanke på förra säsongen, kring hur du skulle klara det här?

– Jag hade inte en aning innan. Skulle det gå sönder vid en smäll? Skulle jag få jätteont? Det blir en lättnad efter första perioden när jag kände att det gick bra. Just nu har jag inga problem. Det blir alltid lite småsmällar, men när man är inne i det tänker man inte på det. Man är mörbultad när man inte är van vid att få dem på lång tid.

Fick spela powerplay

Anton Carlsson kastades rakt in i hetluften och fick spela powerplay i sin första match tillbaka. Han stod också för en assist i sin comeback.

– Vi har gnuggat PP tidigare i dag och vi hade fem skickliga spelare, det var inte min förtjänst. Vi hade en liten idé och det var en fin pass av Colson (Gengenbach) och Fornåå (Filip Fornåå Svensson) är stekhet. Det är kul att få igång produktionen.