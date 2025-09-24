VH FÄLLDES AV BLEK ÖPPNINGSPERIOD I KALMAR

Vimmerby Hockey var utan chans i bortapremiären mot Kalmar HC. En svag öppningsperiod lade grunden för en tung kväll i Hatstore Arena som slutade med en klar 1–6-förlust.

Ett ängsligt, passivt och virrigt Vimmerby svarade för en blek öppningsperiod och var framför allt inte redo för vad som väntade mot Kalmar HC under de tio första minuterna.

Kalmar gjorde precis vad de ville i offensiv zon och tog välförtjänt ledningen med 1–0 efter knappt åtta minuters spel. Backen Felix Carell smög upp från sin backposition och styrde in pucken över Robin Christofferssons högra benskydd. Med lite mer skärpa i Kalmar hade de varit i ledning med både 2–0 och 3–0 vid powerbreaket där känslan var att det skulle komma lägligt för Eric Karlssons VH-gäng.

Powerbreaket gav inte alls önskad effekt. Några sekunder efter powerbreaket utökade Kalmar ledningen till 2–0. Samuel Jonsson gavs ett fint öppet läge på bortre sidan och satte pucken mellan benen på Robin Christoffersson.

Reducering i powerplay

Vimmerby fick därefter chansen i powerplay och reducerade till 2–1 efter tjusigt anfall. Johan Mörnsjö petade från nära håll in pucken efter fint förarbete av Marcus Limpar Lantz och Jakob Karlsson. I det efterföljande anfallet hade Elliot Ekefjärd ett skott som gick i ramen.

Vimmerby, som såg ut att ha vaknat till, drabbades av en ny kalldusch när Kalmar utnyttjade ett nytt bortamisstag. Tidigare VH-spelaren George Diaco fick ett öppet läge och gjorde inget misstag i skottögonblicket.

Ett återkommande problem var att Vimmerby tappade räkningen i egen zon och hade dålig koll på var Kalmarspelarna befann sig på isen.

Siffrorna rann iväg

Om första perioden var svag från Vimmerbys sida var period två något helt annat. VH oroade i Kalmars zon, tävlade i varje situation och skapade flera lägen utan att överlista Jacob Crespin trots att de fick chansen i tre numerära överlägen. Inget mål föll i mittperioden, men Vimmerby hade ett större grepp om händelserna och var helt klart närmast utdelning.

Det tända hoppet släcktes av en spelare med Vimmerby som moderklubb i början av tredje perioden.

Efter knappa minutens spel i tredje perioden visades Arvid Caderoth ut två minuter för tripping. Kalmar punkterade matchen med 4–1 i powerplay och återigen var släkten värst. Eddie Levin gjorde vad han gjorde i Vimmerbytröjan förra året när han skickade upp pucken i bortre krysset.

Några minuter senare utökade Kalmar ledningen till 5–1 när Valdemar Johansson styrde in Samuel Jonssons skott från blålinjen. Med fem och en halv minut kvar att spela fastställde Andrew Vanderbeck slutresultatet till 6–1 med en styrning precis framför Christoffersson.

Kalmar tog sin första seger för säsongen och Vimmerby har inlett med två raka förluster. På fredag spelar båda lagen hemmamatcher, Kalmar mot AIK och Vimmerby mot Almtuna IS.