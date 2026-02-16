KALMAR HC KÖRDE ÖVER VIMMERBY HOCKEY I LÄNSDERBYT

Kalmar HC krossade Vimmerby Hockey. Igen. Serietvåan tog fjärde raka segern i länsderbyt – denna gång med utklassningssiffrorna 7-1 efter en urladdning i första perioden. Samtidigt vann Västerås IK borta mot Östersund vilket innebär att VH halkade ner under strecket.

Det dröjde 36 sekunder. Sedan låg pucken bakom Pontus Eltonius och Kalmar HC hade fått en riktig drömstart mot Vimmerby Hockey. Gabriel Olsson fick stå ostörd framför målet och trycka dit en retur. Kalmar fortsatte att trycka på och skapa flera klara chanser mot ett VH som såg närmast chockat ut av farten och frenesin hos serietvåan.

Oskar Lindgren spelade galet och bjöd George Diaco på ett friläge, men ensam med Pontus Eltonius missade kanadensaren målet. VH var samtidigt inte ofarligt. Adam Petersson stack upp med en fin individuell prestation när han dribblade sig fram men avslutet räddades. Debuterande Ville Svensson visade goda intentioner och fick ett skapligt läge där skottet smet tätt utanför.

Lejon kvitterade

Giorgio Estephan skulle bara raka in 2-0 för Kalmar HC när Gabriel Olsson friställde honom på bortre stolpen, men Eltonius svarade för en jätteräddning. Istället kvitterade Hugo Lejon kort därpå efter fint förarbete från Ville Svensson och ett lika fint avslut i nättaket. Men inte ens en minut senare var Kalmar HC åter i ledning. Liam Hawel skickade upp 2-1 i krysset på en två mot ett-kontring.

Med drygt fem minuter kvar av perioden fick Vimmerby Hockey chansen i numerärt överläge utan att kunna förvalta läget. Det skulle straffa sig – rejält. Inom loppet av bara en minut och nio sekunder i slutet av perioden gjorde Kalmar HC tre raka mål. Se här:

18.06: George Diaco lämnades ren i slottet efter att VH misslyckats att få ut pucken ur egen zon och satte enkelt 3-1.

18.22: Matthew Struthers petade in fyran i ett två mot ett-läge.

19.15: Andrej Sustr skickade in 5-1 bakom en nyss inbytt Robin Christoffersson.

Överlägset Kalmar HC

Mardrömmen bara fortsatte för Vimmerby Hockey. Valdemar Johansson snappade upp en retur och skickade in 6-1 bara en och en halv minut in i mellanakten. Adam Petersson, VH:s klart bästa spelare för kvällen, var nära reducering efter en ny fin individuell prestation men avslutet räddades. Istället utökade Kalmar till 7-1 i powerplay sedan Elliot Ekmark styrt in ett tungt slagskott från Eddie Levin. Serietvåan var överlägset spelmässigt, hade bud på mer och parkerade långa stunder i gästernas zon.

I tredje perioden tryckte Kalmar HC på för fler mål, men Vimmerby Hockey höll undan. Slutsiffrorna skrevs till 7-1.

Samtidigt vann Vimmerby Hockeys bottenkonurrenter Västerås IK och Troja-Ljungby sina matcher mot Östersunds IK respektive Södertälje SK.

Mer om matchen kommer.