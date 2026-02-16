LIVE: Fjärde och sista chansen för Vimmerby att besegra Kalmar

Kalmar HC har varit i en klass för sig och vunnit säsongens tre matcher mot Vimmerby Hockey. I kväll ställs lagen mot varandra för fjärde och sista gången denna säsong. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey har förlorat samtliga tre matcher mot Kalmar HC denna säsong. I kväll ställs lagen mot varandra för fjärde och sista gången. Vimmerby jagar viktiga poäng i bottenstriden och Kalmar är i kamp med IF Björklöven om seriesegern.

Vimmerby Hockey har inte haft skuggan av en chans i de tidigare tre mötena med Kalmar HC och förlorat med klara siffror. Den mindre smickrande förlustraden ser ut enligt följande: 1–6 i Kalmar 24 september, 1–6 i Vimmerby 19 december och 2–5 i Vimmerby 5 januari.

I kväll ska lagen mötas för fjärde gången och frågan är om Vimmerby har hittat receptet för att besegra säsongens sensationslag.

Vimmerby och Kalmar går också in på upploppet av grundserien och ställs mot varandra i första matchen efter ett kortare OS-uppehåll i Hatstore Arena på måndagskvällen. Värt att notera är att serien har ytterligare ett uppehåll på en vecka efter kvällens match.

Vimmerby har sju matcher kvar att spela och ligger tre poäng respektive tio poäng före Västerås IK och IF Troja-Ljungby på de två negativa kvalplatserna. Kalmar har sex matcher kvar på sitt program och ligger tvåa med 100 inspelade poäng. Det är lika många som serieledaren Björklöven, Umeålaget som har en match mindre spelad.