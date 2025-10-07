Israelsson efter första träningen: "Jättekul att vara tillbaka"

Kevin Israelsson ser fram emot att konkurrera om en plats i VH. Foto: Rickard Johnston

I går blev Kevin Israelsson klar för en comeback i VH. I dag gjorde backen sin första träning med nygamla laget. – Kul och spännande. Det är tuff konkurrens och många spelare med bra kvalitet i laget, säger 20-åringen som lånats in från Växjö.

Kevin Israelsson gjorde 25 matcher med Vimmerby Hockey förra säsongen, även då på lån från Växjö. Nu är 20-åringen tillbaka och gjorde sin första träning med laget under tisdagen.

– Det är jättekul att vara tillbaka här. Det var skoj förra gången och jag är glad över att få chansen. Jag känner några i laget från förra gången jag var här, säger Israelsson.

Sjundeback mot Björklöven

Backen presenterades av Vimmerby Hockey igår och fick själv reda på övergången samma dag. Lånet är tills vidare även om Växjö har möjlighet att kalla tillbaka 20-åringen vid behov.

– Först ringde Patrik Hall från Växjö och sedan ringde Pelle (Johansson) en kort stund senare och informerade. Det var bara att sätta sig i bilen och åka hit.

Kevin Israelsson är uppsatt som sjundeback mot Björklöven och är inställd på att få kämpa om en ordinarie plats bland topp sex.

– Det är många duktiga spelare i laget med bra kvalitet så jag tror att det kan bli bra. Jag ska göra mitt bästa så får vi se vart det leder.

"Ung och utvecklingsbar"

Tränaren Eric Karlsson är nöjd över att få in Kevin Israelsson i truppen.

– Vi gillar Kevin. Han gjorde det bra ifjol och är en ung och utvecklingsbar kille. Både för Oscar (Davidsson, lån från HV71) och Kevin handlar det någonstans om att ta en plats. De behöver armbåga sig fram och jag är jättenöjd med konkurrenssituationen vi har.