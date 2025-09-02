Allsvenska topplaget lånar in back som spelade i VH i fjol

Kevin Israelsson spelade för Vimmerby Hockey i fjol och ansluter nu till BIK Karlskoga på lån från Växjö Lakers under de närmsta veckorna. Foto: Ossian Mathiasson

Kevin Israelsson spelade med Vimmerby Hockey under stora delar av förra säsongen. Nu ansluter backen till BIK Karlskoga på ett lån som gäller för de närmaste veckorna.

Topplaget BIK Karlskoga har kommit överens med SHL-klubben Växjö Lakers om ett lån av 20-årige backen Kevin Israelsson som stärker upp lagets backsida under försäsongen.

”Vi är lite tunna på backsidan nu när Viktor Lang är skadad och Jesper Broeng har återvänt till Lindlöven”, säger sportchef Torsten Yngveson i en kommentar till klubbens hemsida.

Israelsson kommer träna och spela matcher med BIK Karlskoga under de närmsta veckorna och det kan bli aktuellt med ett lån över hela säsongen.

”Det är en ung kille med ett bra första pass och ett vasst avslut. Det ska bli intressant att se honom i vår miljö under den närmaste tiden”, säger Yngvesson.

Den SHL-meriterade backen var under stora delar av förra säsongen utlånad till Vimmerby och stod för två mål på 28 matcher.