Pelle om att ta in Kevin: "Vi vet vad vi får"

Alex Murray och Filip Persson har försvunnit. Nu har Vimmerby Hockey gjort klart med ett säsongslån i form av Kevin Israelsson från Växjö Lakers. – Det är en stor fördel att han känner till Vimmerby. Det är en bra lösning, säger sportchefen Pelle Johansson.

Förra veckan gjorde Vimmerby Hockey klart med ett säsongslångt gällande Oscar Davidsson från HV71. Precis samma premisser gäller för backen Kevin Israelsson som Vimmerby lånar från Växjö Lakers.

– Det är ett säsongslån där Växjö äger rättigheterna. Han är här tills Växjö säger något annat och det hänger på hur hela och rena de är. På backsidan är de fulltaliga för tillfället, säger sportchefen Pelle Johansson.

Det innebär alltså att Israelsson blir kvar i Vimmerby tills Växjö är i behov av honom. Backen har gjort elva SHL-matcher för Lakers, men var även förra säsongen utlånad hit. Då gjorde den 190 centimeter långe backen två mål på 25 matcher.

– Vi vet vad vi får med Kevin och han har kört med Växjös A-trupp hela sommaren och kört hela tiden. Han har mest spelat J20 nu i början av säsongen, men är van vid seniorhockey. Eftersom han var här förra säsongen är det en stor fördel. Han känner till Vimmerby och det är en bra lösning.

"Tre lån att bolla med"

Israelsson kommer in i laget efter att både Alex Murray och Filip Persson på kort tid lämnat klubben.

– Murray och han har samma fattning, men de är helt andra spelartyper. Filip blir svårt att jämföra med eftersom de inte har samma klubbfattning, men storleksmässigt är de lika.

Var Kevin Israelsson det första valet ni hade?

– Det vi har funderat mest på är lånebiten. Vi har tre lån att bolla med och nu blev vi tvungna att använda ytterligare ett. I den bästa av världar hade vi kunnat avvakta ett tag till med det här kortet, men marknaden är tunn och om vi hade gått en annan väg hade vi chansat ordentligt. Här vet vi vad vi får och det är en bra lösning för alla parter.

Publiksiffrorna har inte värmt

Även om Murrays och Perssons sorti gjort att en del pengar frigjorts är det inte självklart att sätta sprätt på dem, enligt Pelle Johansson.

– Vi får vända och vrida på kronor. Kommer inte publiken i den utsträckning vi har tänkt, så är det mina pengar som ryker. Det är den krassa verkligheten.

Publiksiffrorna hittills har inte värmt. Efter 1 387 åskådare mot Troja i premiären har det varit 838 respektive 743 mot Almtuna och BIK Karlskoga.

– Jag vet inte vad man ska säga... Det är klart att man känner sig lite besviken, eller kanske mer förvånad.

"Desto kortare blir avtalet"

Samtidigt tänker VH börja jobba mer proaktivt med biljettfrågan framöver.

– Publiksiffror gör sig inte självt. Jag går ju på andra lags matcher och ingår i deras mejlutskick. Alla jobbar med olika typer av kampanjer. Vi har varit återhållsamma med det tidigare.

Men till matchen mot Björklöven på onsdag testar VH nu att sänka priset på vissa biljetter.

– Man måste jobba hårt med det. Så är det bara. Vissa tror säkert att de stöttar VH när de köper abonnemang för att se matcherna, men vi får ju tv-pengen oavsett. Kakan blir inte större, däremot tappar vi mycket i merförsäljning kring matcherna.

Den stora frågan är dock om VH, som nu är en back kort jämfört med när man gick in i säsongen, kommer förstärka ytterligare.

– Ju längre man kan vänta desto kortare blir avtalet. Samtidigt kan det bli två skador i morgon på träningen, så det är ett levande dokument och det gäller att ha en plan i huvudet. Sedan kan den spricka och då får man jobba på andra spår. Det finns väldigt lite spelare att tillgå och tar man in något nu så får man chansa ordentligt. Vi tycker att vi har gjort det bra hittills och borde haft några poäng till. I mångt och mycke gör vi en väldigt bra match mot Modo. Kollar man alla underliggande siffror är det en helt jämn hockeymatch. Det såg man kanske inte för ett par år sedan att vi skulle göra en klockren insats taktiskt mot Modo och spela jämnt med dem.

Kevin Israelsson tränar med laget på tisdagen och är uttagningsbar till matchen mot Björklöven.