Förra VH-lånet har skrivit på för klubb i Hockeyettan:

Det blev bara fyra matcher i VH-tröjan för Kevin Israelsson den här säsongen. Nu har backen skrivit på för Mariestad Bois. Foto: Rickard Johnston

Förra VH-lånet har skrivit på för klubb i Hockeyettan: "Otroligt nöjda"

ISHOCKEY 26 januari 2026 11.24

Det blev bara fyra matcher i Vimmerby Hockey för Växjö-lånet Kevin Israelsson. Efter en långdragen ryggskada har backen rehabtränat hemma i Växjö – och nu har han istället skrivit på för Mariestad Bois i hockeyettan. 

Kevin Israelsson var utlånad till Vimmerby Hockey under förra säsongen och gjorde då 25 matcher för klubben.

I höstas lånades han in på nytt, men fick begränsat med speltid och drog dessutom på sig en skada efter bara några matcher.

"Stor och skicklig back"

De senaste månaderna har han varit tillbaka i Växjö och nu har backen presenterats av Mariestad Bois i Hockeyettan.

– Vi är otroligt nöjda med att detta gick att lösa med Växjö och tackar dem för gott samarbete. I Kevin får vi in en stor rightfattad och skicklig back som kommer vara nyttig för oss, meddelar sportgruppen via klubbens sociala medier.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

