Besviken Carlsson: "Powerplay dödar oss"

Flera chanser i powerplay. Vimmerby var aldrig nära att få utdelning i spelformen. – Vårt powerplay dödar oss. Det är för dåligt helt enkelt, säger Anton Carlsson efter derbyförlusten mot IK Oskarshamn.

Vimmerby Hockey hade chansen att passera IK Oskarshamn i tabellen vid två poäng eller fler i säsongens första derby mot de två historiska rivalerna.

Det hade få personer trott efter elva omgångar av Hockeyallsvenskan.

Men så blev det aldrig. IKO vann med 2-1 och trots fyra möjligheter i numerärt överläge var det aldrig riktigt nära att bli en skräll.

– Det är framför allt tungt att förlora. Jag tycker att Oskarshamn är lite bättre, framför allt i spelet med puck. Vi gör en gedigen arbets- och kämpainsats och vi ger det chansen. Vi är med i matchen länge, men vårt powerplay dödar oss. Det är för dåligt helt enkelt, säger assisterande kaptenen Anton Carlsson.

Vimmerbys spel i fem mot fyra var bitvis under all kritik.

– Vi har haft problem med PP i ett par matcher och det har vi inte råd med om vi ska vinna. Jag tycker att Oskarshamn är bättre än oss med pucken, men vi gör en gedigen arbetsinsats hela vägen så det är inte där vi faller. Det vi faller på är kvaliteten här i dag.

Vad är det som inte funkar i powerplay?

– Jag vet inte riktigt. Vi har en ganska tydlig plan som vi inte lyckas med. Ibland handlar det bara om att få in en skitpuck och så släpper det. Lite där är vi nog nu.

Är det en fråga om självförtroende?

– Lite. Det är en del småsaker, men vi måste hitta sätt att få in en puck, så att vi får en chans att vinna.

Sista delen som saknas

Anton Carlsson, vars förra säsong kantades av enorma skadeproblem, gjorde en stark insats borta mot IK Oskarshamn och var involverad i mycket av Vimmerbys anfallsspel.

– Jag tycker själv att jag har haft problem att hålla en hög nivå flera matcher i rad, men det känns bättre och bättre. Jag vill spela med pucken och jag fick mycket puck att jobba med. Jag måste hitta in med assist eller mål för att hjälpa laget att vinna, men det kändes okej.

VH-forwarden tycker att det är den sista biten som saknas för att pusslet ska bli fullständigt.

– Det är den kvaliteten som Oskarshamn slår oss på i den här matchen. Vi är bra med hela vägen och vi ger det chansen, men det är det sista som saknas.

Närmast väntar nu ett nytt derby för Vimmerby, den här gången mot Nybro om ett par dygn.