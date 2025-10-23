SUPPORTERSPELAREN BRYTER KONTRAKTET MED VH

Kanadensaren Colson Gengenbach har inte varit särskilt lyckad i Vimmerby Hockey. Nu meddelar klubben att supporterspelaren valt att bryta sitt kontrakt med omedelbar verkan.

Vimmerby Hockey presenterade i början av augusti namnet på den supporterspelare som man har jobbat på att lösa. 100 000 kronor samlades in och förhoppningarna var stora på att han skulle göra bra ifrån sig och driva allsvenska klubbens offensiv.

Så har det inte blivit. Den 25-årige kanadensaren har inte fått det att stämma och noterats för ett mål och tre assist på elva matcher.

Han blev petad i slutet av första perioden i bortamatchen mot Västerås IK i slutet av september och klev därefter fram som både målskytt och framspelare. Han har därefter flyttats från förstakedjan till andrakedjan. I gårdagens match mot IK Oskarshamn hade kanadensaren bara speltid i första perioden och fick följa matchen från bänken i de två avslutande perioderna.

På torsdagskvällen meddelar klubben att kanadensaren har valt att bryta sitt kontrakt med VH.

"Vi vill rikta ett stort tack för din tid i klubben, Colson, och önskar dig all lycka framåt", skriver klubben på sina sociala medier.