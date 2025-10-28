Endre ersätter Christoffersson: "Grymt kul chans att få"

Robin Christoffersson är tillbaka i Leksand på obestämd tid. Claes Endre ersätter VH-målvakten under veckans tre matcher – och kanske längre än så. – Vi behöver absolut en backup och Claes är närmast tillhands, säger sportchefen Pelle Johansson.

Leksands förstamålvakt Marcus Gidlöf är skadad och missar de tre kommande matcherna. Minst. Klubben ska göra ytterligare undersökningar för att få en tydligare prognos kring hur allvarlig skadan är, men klart är att Robin Christoffersson har kallats tillbaka till klubben som ersättare.

"Måste ha in en backup"

Det gör i sin tur att Vimmerby Hockey just nu står med endast en ordinarie målvakt i Pontus Eltonius. Claes Endre, som hoppade in när Robin Christoffersson var pappaledig, kliver in som ersättare under veckans tre matcher. Vad som händer på längre sikt om det visar sig att Gidlöfs skada är allvarlig återstår att se.

– Den närmaste lösningen är att kolla med Claes och hur situationen ser ut för honom. Blir det längre än de här tre matcherna får vi ta en dialog, men vi har inte fått något besked från Leksand ännu.

Kan det bli en permanent lösning med Endre?

– Det har jag svårt att se. Att Robin skulle vara kvar däruppe hela säsongen ser jag inte som särskilt troligt.

Men ni kommer behöva ytterligare en målvakt?

– Vi måste ha in en backup, absolut. Närmast tillhands är Claes.

En kostnadsfråga

Att det har funnits en risk att Robin Christoffersson skulle kallas tillbaka under säsongen har sportchefen givetvis varit fullt medveten om.

– Det är en kostnadsfråga och man har aldrig tre målvakter i en trupp, säger han.

Claes Endre själv är glad att få chansen och positiv till en längre period om det skulle behövas.

– Det vore roligt såklart. Jag har tränat på och förberett mig för egentligen vilket uppdrag som helst i både Sverige och Europa, men det är klart att VH ligger närmast för mig. Jag har kört på och tränat och kommit in i gruppen så det är en grymt kul chans att få. Sen får vi se hur länge det blir.

Har du haft erbjudanden från andra klubbar?

– Min agent har fört dialog med några klubbar men vi har inte haft något konkret på bordet. Det händer väldigt lite på marknaden just nu.

Har det varit tufft att stå vid sidan av?

– Det är klart. Man vill ju spela matcher och det saknar jag. Men jag har en bra dialog med klubben och nu när ”Robban” varit tillbaka har jag kunnat köra efter träningarna. Än så länge har vi gynnat varandra, jag har fått träna på is och VH har lätt kunna ringa när de behöver mig, säger Claes Endre.

Utöver målvaktspositionen är det också en ersättare på gång till Colson Gengenbach som valde att bryta kontraktet förra veckan.

– Han ska ersättas men där har vi inte kommit längre ännu, säger sportchefen Pelle Johansson.