JUST NU: Svensken blir kvar i Dackarna – "Viktig tillgång"

Ännu en pusselbit i Dackarnas lagbygge är lagd. Det handlar om att Tomas H Jonasson blir trogen Målillaklubben ytterligare en säsong.

Mitt under säsongen 2024 plockade Dackarna in Vetlandasonen Tomas H Jonasson. Han gjorde så pass bra ifrån sig att det blev en fortsättning även 2025. Nu står det klart att 36-åringen blir kvar även nästa år.

”Vi är mycket glada att Tomas stannar i Dackarna. Han är en positiv och glad person med ett fantastiskt team i depån. Tomas är en viktig tillgång för Dackarna”, kommenterar Dackarnas sportgrupp.

"Väldigt stolt"

Dackarna beskriver "THJ":s största styrka som att aldrig ge upp ett heat.

– Jag är väldigt stolt över att få fortsatt förtroende av Dackarna, som i sig är en viktig bit i mitt pussel för den stora satsningen jag gör till 2026. Jag vill tacka hela ledningen för året som varit och till det hjärtliga välkomnande jag fått från orten sen jag blev Dackeförare. Avslutningsvis vill jag bara belysa att jag ser framemot en ny säsong ihop med er alla, säger ”THJ” om förlängningen.

Sedan tidigare är det klart att Timo Lahti (1,657) stannar och att man värvat världsstjärnan Artem Laguta (2,320). Jonassons ingångssnitt blir 1,115.