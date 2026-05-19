Fansen hyllade ratade guldlagledaren i återkomsten: "Värmde mitt hjärta"

Morgan Andersson var tillbaka på Hejla Arena i rollen som ny lagledare i Dackarna och hyllades med en banderoll av Västerviksfansen inför matchens start. Bilden är ett montage. Foto: Hans Lindqvist

Morgan Andersson var tillbaka på Hejla Arena och ställdes mot Västervik som han förde till SM-guld i höstas. Det blev förlust i återkomsten, men lagledarprofilen hyllades av Västervikssupportrarna med en banderoll.

Morgan Andersson har ett långt förflutet i Västervik som han förde till ett efterlängtat SM-guld i höstas. En kort stund efter SM-guldet gick Västervik skilda vägar med Morgan Andersson och plockade in Mikael Teurnberg som ny lagledare.

Morgan Andersson hämtade därefter på lagledarposten i Dackarna och ställdes mot sin forna klubb på sin tidigare adressplats på Hejla Arena på tisdagskvällen.

Hur var det att vara tillbaka på Hejla Arena?

– Inga bekymmer, inga bekymmer. Lite annorlunda bana bara, säger Morgan Andersson.

Hur har det varit att gå runt på den här arenan med en Dacketröja på sig?

– Inga bekymmer, inga bekymmer. Det har jag lagt bakom mig. Jag har en ny arbetsgivare och det är vad ni får av mig på den frågan, säger Morgan Andersson.

"Den värmde mitt hjärta"

Morgan Andersson noterade banderollen ”Tack för allt Mogge 15–26. Skaru ha en cigg eller?” som Västerviksfansen ”Westbay” hängde upp inför matchen.

– Där kände jag lite, säger han, tar för sig hjärtat och fortsätter:

– Det finns folk som vet jag har pysslat med här tänker jag. Det var rörande, det måste jag säga. Jag har haft jättebra kontakt med supporterklubben så den tackar jag för. Den värmde mitt hjärta.

Dackarna gjorde en stark insats mot Västervik och förlorade med minsta möjliga marginal, 44–46, i en jämn och tuff match.

– Det är väl inte så jävla illa att pressa mästarna.

Vad säger du om lagets prestation?

– Det är smågrejer vi faller på och prestationen är ändå bra. Vinner du bara fem av 15 heat brukar man få större differens, men vi höll oss ifrån nollorna. Vi skulle behöva ta några fler heatsegrar, men det var lite oflyt och lite smågrejer här och där, speciellt efter paus med poängtapp här och där. That’s life. Man vinner och förlorar som ett lag och det var jämna siffror hela vägen.

"Det är som det är"

Robert Lambert blev tungan på vågen med två avslutande heatsegrar i kamp med Artem Laguta i heat 14 och 15.

– Jag hade hoppats på att Laguta kunde få stopp på honom från bana två i sista heatet, men han kom inte riktigt iväg i sina två sista starter. Det är som det är. Vi tänker att vi har ett bra utgångsläge till returen.

Morgan Andersson gav Matias Nielsen chansen i nomineringsheatet.

– Det var ett litet glapp från Timos sista heat till nominering och ”Woffy” (Tai Woffinden) var inte så snabb i 14:e heatet. Det var som det var. Det är inte bara poäng man tittar på, man tittar också på var man har stått och vilka man har slagit i sina heat.