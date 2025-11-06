VH:s nyförvärv om brutna avtalet med Mora: "Kom som en chock"

Hugo Orrsten har skrivit på för Vimmerby Hockey och gör sin första träning med klubben nästa vecka. Foto: Bildbyrån

Lånekontraktet med Mora bröts efter bara 15 omgångar. Nu har Hugo Orrsten skrivit på för seriekonkurrenten Vimmerby Hockey. – Det kom lite som en chock. Jag tycker inte att det gick så dåligt i Mora, men ser fram emot att bidra med fart och offensiv kraft till Vimmerby, säger 19-åringen.

Hugo Orrsten gjorde sex SHL-matcher med Örebro förra säsongen och öste in poäng för klubbens J20-lag. För att få mer speltid lånades talangen ut till Mora inför årets säsong, men efter ett mål och tre assist på 15 matcher bröt klubben plötsligt låneavtalet.

– Jag var inte alls redo när beskedet kom. Jag trivdes bra i klubben och det känns tråkigt att det blev som det blev, men det är så branschen ser ut. Jag tycker väl egentligen inte att det har gått så dåligt men Mora behövde ta in nya spelare och då skulle istiden för mig minimeras. Det här blev den bästa lösningen, säger Orrsten.

"Bra bild av klubben"

Då en spelare inte kan lånas ut till två klubbar i Hockeyallsvenskan under samma säsong valde Örebro att bryta det nuvarande avtalet med Hugo Orrsten för att han skulle få fortsätta karriären i ligan.

Hastigt och lustigt tillhör han nu Vimmerby Hockey – samma klubb som han mötte och förlorade mot för knappt två veckor sedan i VBO Arena.

– Det känns bra. Jag har fått en bra bild av klubben när jag har pratat med tränaren och har fått intrycket att det är ett lag som jobbar för varandra.

Vad kommer du att bidra med?

– Mycket fart, hårt jobb och offensiv kraft. Jag är samtidigt rätt bra i spelet med puck och ska försöka hitta lösningar och komma till lägen.

"Jobbigt lag att möta"

Hugo Orrsten har flera juniorlandskamper på meritlistan. Några av dem tillsammans med Oscar Davidsson, en spelare han känner väl från juniortiden i Örebro.

– Annars har jag inte så bra koll på truppen mer än att jag mötte VH nyligen och fick se lite då. Ett lag som är jobbigt att möta och som spelar intensivt. Det kan nog passa mig.

Orrsten anländer till Vimmerby i helgen och gör sin första träning med laget på måndag.