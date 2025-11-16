Orrsten efter första förlusten i VH-tröjan: "Tar dåliga beslut"

Hugo Orrsten lyckades inte göra poäng för tredje matchen i rad för Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

Hugo Orrsten har fått en fin start i VH med två raka bortasegrar och assist mot både Björklöven och Mora. Men mot IK Oskarshamn kammade 19-åringen noll. – Vi kommer inte upp i nivå och spelet med puck är för dåligt, säger han besviket efter 1-3-förlusten.

Nyförvärvet Hugo Orrsten har format en stor och stark andrakedja tillsammans med Arvid Caderoth och Elliot Ekefjärd i sina tre första matcher med klubben. Mot sin förra klubb Mora i fredags imponerade den unge forwarden stort med flera fina framspelningar och en assist till Johan Mörnsjö i powerplay.

– Det var en speciell känsla såklart. Jag var med och tränade med dem för två veckor sedan och det var speciellt och skönt att vinna däruppe, säger Orrsten om att mötet med sina gamla lagkamrater.

Segersviten bröts

Men det var då.

Mot IK Oskarshamn bröts Vimmerby Hockeys segersvit och Hugo Orrsten fick för första gången uppleva hur det känns att förlora i en VH-tröja.

– Vi gör inte riktigt det hårda jobb som krävs för att vinna, konstaterar 19-åringen strax efter slutsignalen.

Vad beror det på?

– Svårt att säga. Jag vet inte riktigt, men vi kommer inte upp i nivå.

Missade kvitteringsläget

Orrsten själv fick VH:s bästa kvitteringschans i den tredje perioden när läget dök upp i slottet, men skottet räddades.

– Skjuta för att göra mål är det enda jag hinner tänka. Men det är ett ganska svagt skott och jag är inte alls nöjd med min egen insats i dag. Jag tar dåliga beslut med pucken, missar lägen och kommer inte upp i den nivån som jag känner att jag kan.

Vad säger du annars om din start i VH?

– Lite upp och ner. Första två matcherna kändes bra, men den här var mindre bra. Jag har väl varit godkänd i de två första men det här var inte godkänt.

Hur är det att spela med Caderoth och Ekefjärd?

– Det går bra tycker jag. Vi är stora spelare som kommer in med fysik och är tunga att möta.