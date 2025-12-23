TALANGFULLE FORWARDEN FÖRLÄNGER MED VH

William Alftberg gick först. Nu står det klart att Hugo Orrsten förlänger med Vimmerby Hockey inför säsongen 2026/27. Det meddelade VH dan före dopparedan.

Hugo Orrsten anslöt till Vimmerby Hockey från SHL-klubben Örebro. Han hade då varit utlånad till Mora IK i Hockeyallsvenskan, men fick det inte att lossna i Dalarna.

Då avslutades låneavtalet och Örebro bröt sedan i samföstånd avtalet med Hugo Orrsten.

Det gjorde att forwarden skrev på för Vimmerby i stället. Här har det blivit åtta poäng på 14 matcher.

– Det känns riktigt bra att Hugo blir kvar hos oss. Hans kreativitet och arbetsvilja har tillfört mycket redan. Vi ser fram emot att fortsätta bygga med honom i laget, säger sportchef Pelle Johansson.

Klubben skriver att Hugo Orrsten inte bara är en kreatör med spelsinne och fart, utan också en kille som har kapacitet att skapa värde över hela banan.

– Det känns fantastiskt roligt att få fortsätta här i Vimmerby. Här finns ett mindset, en kultur och en grupp som jag trivs i. Jag känner att jag både kan bidra och få bra utveckling här – känns riktigt bra, säger Hugo Orrsten.