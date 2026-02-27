VH-spelaren nominerad – kan vinna Guldgallret

Tio spelare har nominerats. En av dem är en Vimmerby Hockey-spelare.

Det prestigefyllda priset Guldgallret ska delas ut till en spelare. Det rör sig om årets junior i Hockeyallsvenskan och totalt tio spelare har blivit nominerade.

Båda JVM-guldhjältarna Love Härenstam och Herman Liv finns bland de tio. Men också en spelare från Vimmerby Hockey. Det rör sig om Hugo Orrsten som VH plockade från Mora under den pågående säsongen. Orrsten skrev även på för nästa säsong.

"Guldgallret lyfter varje år fram Hockeyallsvenskans främsta junior – och Hugo Orrsten är en av de tio nominerade. Nu är det upp till supportrarna. Tio spelare ska bli tre finalister. Nu hjälps vi åt att ta Hugo hela vägen till final", skriver Vimmerby Hockey.

Andra som finns med är Västerås Karl Annborn, Modos Milton Gästrin och Elton Hermansson samt Oskarshamns Viggo Nordlund.

Rösta på de tio kan man göra till 6 mars. Hugo Orrsten har gjort ett mål och elva assist på 33 matcher.