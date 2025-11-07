VH HAR FÅTT LOSS EXTERNA MEDEL TILL TUNG VÄRVNING

Sportchefen Pelle Johansson är tacksam för de externa medel som gör att klubben kan gå för en tung förstärkning. I veckan har man plockat in två nya spelare. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey har agerat under landslagsuppehållet. Forwarden Hugo Orrsten och hemvändande backen Elias Lindgren har plockats in. Nu har man fått loss externa medel för ytterligare en värvning. – Man är tacksam för det stödet, det blir som en kudde, säger sportchefen Pelle Johansson.

Tidigare i veckan stod det klart att SHL-meriterade 19-åringen Hugo Orrsten var klar för Vimmerby Hockey. Forwarden som öste in poäng för Örebros J20-lag förra säsongen har varit utlånad till hockeyallsvenska konkurrenten Mora IK.

Efter 15 matcher, där han stått för fyra poäng, bröts plötsligt upp låneavtalet. Nu har han skrivit på permanent för Vimmerby.

– Han har kanske inte fått ut det man förväntat sig i Mora, men det finns en offensiv uppsida och det visade han föregående säsong i J20. Vi tror att vi kan bygga självförtroende i honom och att det finns en del att få ut där, säger VH-sportchefen Pelle Johansson.

Är tanken med värvningen att han ska vara en topp sex-producerande spelare?

– Blir det så är det fantastiskt, men vi sätter inte den pressen på Hugo. Vi har haft lite skadeproblematik på forwardssidan och man kommer behöva folk. Han passar utmärkt in i den bilden och kan spela på olika positioner.

"Bra betyg för oss"

Under fredagen meddelade även Vimmerby att man värvat tillbaka Elias Lindgren från Södertälje SK. Lillebrorsan Lindgren gjorde succé i VH ifjol och värvades av SSK. Där har han haft det mer motigt och nu står det klart att han återvänder till VBO Arena.

– Vi har gått kort på backsidan och det är en perfekt lösning för oss. Vi vet vad han går för och när möjligheten kom fanns det inga frågetecken från vår sida. Det blir en kanonlösning, säger Pelle Johansson.

Hur ser du på hans tid i SSK?

– Jag har inte sett honom i vardagen, utan bara sett honom när vi möttes. Jag kan vara förvånad över att han inte fått mer speltid, men det är andra som sitter på större kontrakt och det blir lite politik i det. Det är svårare att peta en etablerad spelare, men det är vår lycka.

Enligt Hockeynews var både AIK och Mora också ute efter Elias Lindgrens påskrift. I Mora finns storebror, Oskar Lindgren.

– Vi har ingen aning om det är så eller om det bara är rykten. Är det så är det ett bra betyg för oss och visar att han har trivts här innan och vet vad han får. Kontraktsmässigt kan vi inte mäta oss med de två klubbarna, det är den bistra verkligheten, men här finns möjlighet att få speltid.

Har ni varit på jakt efter en back eller tog ni bara möjligheten när den dök upp?

– Så länge Kevin (Israelsson) är skadad har vi bara sex backar och det håller inte, det vet vi. Skador och sjukdomar kommer, så vi har behövt få in en back till.

"Ska inte jämföra med George"

På forwardssidan har profilvärvningen Colson Gengenbach lämnat. Han var klubbens supporterspelare och kanadensarens sorti har påverkat VH-plånboken i positiv riktning.

– Vi är aktiva helt enkelt. Vi kollar absolut vad som kommer, men sedan ska det dyka upp något också. Det har varit hyfsat skarpt från oss, men motparten ska tycka likadant. Än så länge har det inte gett resultat.

Men ni söker offensiv spets?

– Spets vet jag inte om man ska säga, men vi söker någon som bryter mönstret lite. En garanterad målskytt finns det inte många av. Den plånboken finns inte att plocka in en Fredrik Forsberg-typ som det är målgaranti på. Vi får hitta någon som vi tror kan vara en sådan spelare.

Årets George Diaco-värvning, alltså?

– Något åt det hållet, men man ska inte jämföra med George. Han var speciell på sitt sätt. Det behöver inte vara den artisten som George var, men vi vill ha någon som kan producera. Sedan behöver det kanske inte vara den artisten som han var.

När vill ni få in den här spelaren?

– Det kan vara i morgon, om tre veckor eller runt jul. Det måste vara rätt och kännas rätt. Vi kommer inte bara ta in något för sakens skull.

Kan värva från högre hylla

Ekonomiskt ser det lovande ut för att det kan bli en tung värvning med Vimmerbys mått mätt.

– Vi kommer få hjälp av externa medel kring något ytterligare som ska in. Det är ett gäng sponsorer som är villiga att lägga in en peng om vi hittar rätt spelare. Gör vi det så finns det utrymme.

Kan du säga något om vad det handlar om för pengar?

– Det vill jag inte göra, men det är olika för olika företag. Man är tacksam för det stödet och det blir som en kudde. Det gör att vi kan gå för något och det är rätt skönt att ha det stödet. Vet vi att rätt kille kommer, då kan vi verkligen gå för det.

Då kan det handla om en högre hylla än tidigare?

– Det är väl ändå tanken och absolut kan det vara så, men med det sagt så måste det vara rätt. Vi ska inte ta första bästa som dyker upp det. Det är också att om man väntar lite, så växer pengen. Då kan det vara en månad mindre att betala.

Är det utlandet ni tittar på då?

– Utlandet kan det absolut vara. Det kan vara någon likt Colson som hamnat lite snett, men det kommer säkert hända saker i andra lag också, att någon likt Elias blir över. Då kanske vi ser att man kan göra det bra hos oss, även om man fått för lite förtroende i en annan förening. Vi kan erbjuda en annan roll. Det kan absolut vara en utländsk spelare som är eller har varit i en klubb i Europa.

"Krävs mer poäng i år"

Sportchefen är generellt sett relativit nöjd med säsongsinledningen.

– Vi har haft ett par matcher där vi inte varit hundraprocentigt påslagna och då blir det tufft. För att vårt spel, kring forechecken, ska fungera måste det kugga i. Det har det gjort i merparten av matcherna. Serien är överlag jämnare i år och jag upplever att vi är med på ett annat sätt kontra förra året. Jag känner att vi skulle haft tre till fyra poäng till. Jag tror inte det räcker med 44 poäng för att slippa playout. Det kommer krävas mer poäng i år och det kommer säkert krävas 50 till 55 poäng för att vara säker. Det är känslan just nu.